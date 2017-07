Indische Küstenwache beschlagnahmt 1500 Kilogramm Heroin

Nach Angaben der indischen Küstenwache ist ihnen am Wochenende ein rekordverdächtiger Schlag gegen Drogenschmuggler gelungen. 1500 Kilogramm Heroin wurden an Bord dieses Schiffes, der "Henry"o , gefunden, die unter der Flagge Panamas unterwegs war. Die Reise ging von Dubai in Richtung Indien. Und alle acht Besatzungsmitglieder, die festgenommen wurden, waren Inder. Kapitän Rakesh Pal von der indischen Küstenwache am Samstag mit weitere n Details: "Es gab ein paar Leute aus der Gegend, deren Mobiltelefone abgehört wurden. Die Nachrichtendienste bearbeiten das und suchen auch noch nach weiteren Informationen." Der Marktwert der beschlagnahmten 1500 Kilogramm Heroin soll bei rund 470 Millionen Euro liegen und es sei der größte Drogenfund dieser Art, der der indischen Küstenwache bisher gelungen sei.