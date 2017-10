Das hier sind alles Soldatinnen aus Israel. Sie und ihre Kolleginnen haben Fotos von sich in Uniform auf Instagram geteilt. Die israelische Instagram-Seite „girlsdefense" hat Frauen in Militäruniform dazu aufgerufen, Fotos von sich zu posten. Alles steht unter dem Motto: „Beauty will save the world“ — Schönheit wird die Welt retten.

Das Ganze kommt unheimlich gut an, über 1000 Frauen haben bereits Fotos von sich gepostet und etwa 54.100 User haben den Kanal abonniert. Aber kein Wunder… und bei solchen Fotos kann es vielleicht sein, das das israelische Militär die schönste Armee auf dem Planeten ist.