"Irma" nimmt Kurs auf Florida - Tote und Zerstörung in der Karibik

Der Rekord-Hurrikan "Irma" hat in der Karibik zahlreiche Menschen das Leben gekostet und nimmt weiter Kurs auf das dicht besiedelte Florida. Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 300 Stundenkilometern zerstörte der stärkste je gemessene Atlantik-Sturm vielerorts den Großteil aller Gebäude auf seinem Weg. Am Donnerstag passierte der Sturm die Dominikanische Republik und Haiti und zieht nun weiter über die Bahamas nach Kuba. Der Ministerpräsident des karibischen Inselstaates Barbuda und Antigua, Gaston Browne, sprach nach einem Flug über die Insel Barbuda von völliger Zerstörung. Neunzig Prozent der Häuser seien beschädigt oder zerstört, die Hälfte der 1800 Bewohner obdachlos. Auch Bilder aus dem französischen Überseegebiet Saint Martin zeigten überflutete Straßen und Wohnungen. Hier und im niederländischen Teil Sint Maarten gab es ebenfalls mehrere Todesopfer. US-Behörden riefen wegen "Irma" erneut den Notstand aus. Mehrere Fluggesellschaften wollen vor dem Eintreffen des Hurrikans in Florida versuchen mit zusätzlichen Flügen so viele Kunden wie möglich aus dem Gefahrengebiet herauszubringen. Bis Freitagabend soll der Flugbetrieb in Florida weitgehend eingestellt werden. Ein Energieversorger nimmt wegen des heranziehenden Wirbelsturms vorsorglich zwei Atomkraftwerke vom Netz. Die Atomkraftwerke Turkey Point und St. Lucie liegen an der Atlantikküste Floridas rund sechs Meter über dem Meeresspiegel. Den USA droht mit "Irma" innerhalb von zwei Wochen der zweite verheerende Hurrikan. Unterdessen gewinnt bereits der dritte Wirbelsturm an Stärke. "Jose" lag zuletzt etwa Tausend Kilometer östlich der Kleinen Antillen. Berechnungen zufolge könnte er sich in Richtung Puerto Rico bewegen.