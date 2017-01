Türkische Behörden fahnden weiter nach dem Attentäter auf einen Club in Istanbul. In der Nacht zum Dienstag durchsuchte die Polizei nach einem Hinweis eine Wohnung im Stadtteil Zeytinburnu. Die türkische Regierung erklärte, die Ermittler stünden kurz davor, die Identität des flüchtigen Täters zu klären. Es seien Fingerabdrücke gefunden worden, sagte der stellvertretende Ministerpräsident Numan Kurtulmus. Er bestätigte, dass mehrere Personen festgenommen worden seien. Der Zeitung "Hürriyet" zufolge gehen die Behörden davon aus, dass der Täter aus einem zentralasiatischen Land stammt. Die Polizei veröffentlichte ein Foto des Verdächtigen, das von einem Überwachungsvideo stammt. In der Silvesternacht hatte der Attentäter das Feuer auf Gäste des Clubs "Reina" am Bosporus eröffnet und mindestens 39 Menschen erschossen, darunter viele Ausländer. Nach Angaben des Auswärtigen Amtes in Berlin kamen zwei Opfer aus Deutschland.