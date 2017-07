Nasa übt für nächste Mondlandung - auf dem Ätna

Es sieht aus wie auf dem Mond. Es ist aber auf dem Berg Ätna, Europas aktivstem Vulkan auf der italienischen Insel Sizilien. Hier tummeln sich in diesen Tagen Roboter und Wissenschaftler aus Deutschland, England, den USA und Italien. Sie wollen die Ausrüstung verbessern, die dabei helfen soll, die Weiten des Weltalls zu erforschen. Das was am Ätna gelernt wird, könnte auf dem Mond oder auf dem Mars zum Einsatz kommen, sagt der Vulkanologe Boris Behncke. "Wir simulieren eine mögliche Mission auf dem Mond oder dem Mars, wo viele Roboter zum Einsatz kommen, die verschiedene wissenschaftliche Instrumente transportieren und installieren sollen." Der High-Tech-Einsatz auf dem Vulkan soll aber auch neue Erkenntnisse über den Ätna selbst liefern. Dabei sollen auch Daten über Erdverschiebungen gesammelt werden. Eine erste Testreihe konnte bereits erfolgreich abgeschlossen werden, weitere Tests sollen folgen.