Retter finden drei Welpen in Hotel-Trümmern

Helfer haben am Montag drei kleine Hundewelpen aus dem italienischen Hotel gerettet, dass am letzten Mittwoch von einer Lawine verschüttet worden war. Die drei Hunde wurden im Heizraum des zerstörten Gebäudes gefunden, bestätigte die lokale Feuerwehr auf ihrer Webseite. Die Bergung der drei Welpen ist für die Helfer auch ein Zeichen der Hoffnung, doch noch auf Überlebende zu stoßen. Die Einsatzkräfte suchen weiter rund um die Uhr. Über 20 Menschen werden immer noch vermisst. 11 Personen überlebten bisher das Unglück, mehrere Menschen konnten nur noch tot aus den Trümmern des abgelegenen Berghotels in Farindola geborgen werden. Ausgelöst worden war die Lawine durch eine Serie von Erdbeben, die die Abruzzen und benachbarte Regionen erschüttert hatten.