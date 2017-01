Italien: Lawine überrollt Hotel - mehrere Tote

Unter schwersten Bedingungen versuchten die Einsatzkräfte in der Nacht zum Donnerstag zu einem Hotel in Farindola in den Abruzzen zu kommen. Das Hotel war von einer Lawine getroffen worden. Medienberichten zufolge, seien mehrere Menschen ums Leben gekommen. Es soll auch Verletzte geben. Offiziellen Angaben zufolge befanden sich bis zu 30 Menschen in dem Hotel als die Lawine es am Mittwochabend traf. Darunter mehr als 20 Gäste und Mitglieder des Personals. Zwei Menschen konnten lebend geborgen werden, sie hatten zuvor per SMS um Hilfe gebeten. Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte waren am Donnerstag mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Lawine sei von einem Erdbeben ausgelöst worden, die die Region am Mittwochnachmittag erschüttert habe, hieß es. In der Gegend sei die Lawinengefahr weiter groß. Seit Tagen hatte es hier heftige Schneefälle gegeben. Mittelitalien war am Mittwoch von mehreren schweren Erdbeben erschüttert worden. Zunächst gab es keine Angaben zu Schäden oder Verletzten. Allerdings hatten heftige Schneestürme eine Bestandsaufnahme behindert.