Junge Mutter stirbt nach Sturz in Schokoladen-Bottich

Sie hatte ihre zwei kleinen Kinder mit in die Schokoladenfabrik gebracht, in der sie arbeitete: Svetlana Roslina starb in der russischen Fabrik rund 100 Kilometer entfernt von Moskau, weil sie in einen Bottich voller geschmolzener Schokolade gefallen war. Das berichteten mehrere russische und britische Medien. Die Polizei sei noch dabei, die genauen Hintergründe des Falles aufzuklären. Die 24-Jährige hinterlasse ihren Ehemann und zwei Kinder unter fünf Jahren.

Warum genau die junge Frau in den Kessel gestürzt ist, ist bisher nicht sicher. In russischen Medien heißt es, ihr wäre ihr Smartphone in die Schokolade gefallen und sie wäre beim Versuch, es zu retten, ums Leben gekommen. Andere Quellen behaupten, sie hätte sich im Rahmen ihrer Tätigkeit über den Kessel gebeugt, um einen Sack zu entleeren und wäre dabei in die Masse hinabgezogen worden. Einmal hineingefallen, konnte sie sich nicht mehr retten und wurde in die Mechanik der Maschinerie hineingezogen, wo sie verstarb.