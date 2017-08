Schwerer Waldbrand bedroht griechische Ferienregion

In Griechenland standen am Sonntag Dutzende Häuser in Flammen. Ein Waldbrand in der beliebten Ferienregion Kalamos war außer Kontrolle geraten. Hunderte Menschen brachten sich in Sicherheit. "Es war ein schreckliches Durcheinander. Man sah brennende Häuser, Menschen rannten verzweifelt, das Feuer war sehr groß." Der Bürgermeister des Ortes Oropos, Thomas Roussis. "Die Situation ist noch sehr schwierig. Ein sehr dichter Kiefernwald hat gebrannt. Die Gegend war sehr schwer zu erreichen. Die Rettungskräfte konnten nur aus der Luft arbeiten. In der Nacht mussten sie aber aufhören. Die Situation ist schwierig, sehr schwierig. " Auch am Montag kämpften mehr als 100 Feuerwehrleute gegen die Flammen. Mehrere Hubschrauber waren im Einsatz. Die Löscharbeiten wurden durch starke Winde erschwert. Sie fachten die Flammen immer wieder an. Betroffen ist eine Ferienregion, rund 50 Kilometer nordöstlich der griechischen Hauptstadt Athen. Das ganze Ausmaß der Schäden wird erst nach und nach klar.