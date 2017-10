Einsatzkräfte berichten über Feuer-Lage: "So noch nie dagewesen"

Bei den Flächenbränden im Norden Kaliforniens sind mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen. Über 100 Menschen würden weiterhin vermisst, teilten die Forst- und Brandschutzbehörden am Dienstag mit. Rund 1500 Wohnungen, Weinereien und Geschäfte seien zerstört worden. Mehrere Großbrände waren am Sonntag ausgebrochen waren und hatten sich durch starke Winde, große Trockenheit und hohe Temperaturen rasant ausgebreitet. Besonders stark seien die Weinanbaugebiete in Napa und Sonoma betroffen, Zehntausende Hektar Land wurden von den Flammen zerstört. Feuerwehrmänner beschrieben die Wucht und die Menge der Brände in dem Gebiet als nie dagewesen, teilweise hätten die Einsatzkräfte keine Chance die Brände einzudämmen. Zehntausende mussten ihre Häuser verlassen. Mehr als 91.000 Haushalte waren vorübergehend ohne Strom.