Aktuell machen sich mal wieder ein paar hobbylose Menschen einen "Spaß" daraus, anderen in gruseligen Clown-Kostümen aufzulauern und sie mit Waffen(attrappen) durch die Straßen zu jagen. Der Trend ist nicht neu, lustiger wird er wohl auch nicht mehr. In den USA und in Großbritannien werden die "Killer-Clowns" derzeit wieder zu einem echten Problem. Meist kommen die Opfer mit dem Schrecken davon, immer wieder kommt es aber auch zu leichten Verletzungen.

Zumindest in der englischen Stadt Whitehaven soll das nun ein Ende haben - zumindest wenn es nach Batman geht. Ein Mann im Outfit des Superhelden hat den Killer-Clowns den Kampf angesagt, wie "BBC Cumbria" auf ihrer Facebook-Seite vermeldet. Dort ist auch ein Bild zu sehen, auf dem Batman einen der nicht lustigen Clowns verjagt. Außerdem der Post eines Kindes, das sich bei Batman für seinen Einsatz bedankt und froh ist, "wieder ohne Angst zur Schule gehen zu können".





Killer-Clown-Prank geht schief

Ein britischer Youtuber, der auch gerne sein eigenes Clown-Prank-Video drehen wollte, musste derweil auf sehr schmerzhafte Weise erfahren, dass so ein Quatsch auch nach hinten losgehen kann. Als er zwei junge Männer in einer Tiefgarage überraschte und ihnen Angst einjagen wollte, schlug ihm einer der beiden kurzerhand auf die dämliche Clownsnase.





"Clown Lives Matter"-Protest in den USA

In den USA erhebt sich derweil ebenfalls Widerstand gegen die Killer-Clowns - und zwar von anderen Clowns, also solchen, die zumindest versuchen, lustig zu sein. In Anlehnung an den Kampf gegen Polizeigewalt an Schwarzen ("Black Lives Matter") nennen die Spaßvögel mit den großen Schuhen ihren Protest "Clown Lives Matter". Am vergangenen Samstag gingen in Arizona, USA, zahlreiche geschminkte Clowns auf die Straße, um der sich ausbreitenden Angst vor ihrem Berufszweig entgegen zu treten. Das klingt nicht nur skurril, es ist es auch. Alles, was es dazu zu sagen gibt, hat der wirklich lustige Stephen Colbert in diesem wirklich lustigen Video zusammengefasst: