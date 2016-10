Killer-Clowns lehren Menschen in den USA und Großbritannien das Fürchten. Was als unlustige Streiche für sogenannte "Prank-Videos" im Internet begann, entwickelt sich aktuell wieder zum ernsten Problem. Immer mehr Fälle werden gemeldet, in denen Menschen in gruseligen Clown-Kostümen á la Pennywise aus "Stephen Kings Es" Bürgern auflauern. Die Killer-Clowns jagen Passanten mit Äxten, Hammern und Messern - beziehungsweise Gegenständen, die so aussehen. Teilweise kommt es auch zu gewalttätigen Übergriffen. Die Bedrängten sind nicht selten auch Kinder.

Neu ist der Trend nicht. Im Netz kursieren zahlreiche "Killer-Clown-Prank-Videos", auf denen humorbefreite Deppen in Clowns-Kostümen Leute erschrecken. Oft klären sie ihren "Streich" am Ende auf und stellen dann stolz Videos davon ins Netz. In Frankreich wurde das Ganze um Halloween 2014 schon einmal zu einem wirklichen Problem. "Um die Anwesenheit eines aggressiven Clowns anzuzeigen, wählen Sie 17 oder 112", riet die französische Polizei damals im Netz. Ein 18-Jähriger war im südfranzösischen Montpellier im Schnellverfahren zu einem Jahr Gefängnis, davon acht Monate auf Bewährung, verurteilt worden, weil er einen Mann 30 Mal mit einer Eisenstange geschlagen hatte.

Killer-Clown-Trend kocht wieder hoch

Vor Halloween 2016 kocht der Trend nun wieder hoch. In den USA und Großbritannien häufen sich die Meldungen über "Killer-Clowns". Anders als in den herkömmlichen Prank-Videos, die meist von Mitwissern gefilmt werden, lauern die aktuellen Einschüchterer zumeist einfach so Menschen auf und bedrohen sie. Die im Netz befindlichen Videos werden dann von den Opfern selbst mit wackeliger Smartphone-Kamera gedreht.





In Alberquerque, USA, nahm die Polizei am Wochenende drei junge Männer in Clown-Kostümen fest, die die Stadt unsicher machten. Sie trugen eine Waffe bei sich und wurden in Untersuchungshaft genommen.



Clown-Sichtungen in 22 britischen Städten

In Großbritannien berichtet die "Daily Mail" von Sichtungen in 22 unterschiedlichen britischen Städten in nur einer Woche. Dabei gehen die Clowns meist ähnlich vor: Sie lauern Menschen an Straßenecken oder auf Parkplätzen auf und laufen dann schreiend auf sie zu. Oftmals sollen sie auch auf wegfahrende Autos springen oder auf Straßen stehen, um Fahrer zum Anhalten zu nötigen.



Wie "Good Morning Britain" berichtet, soll ein 10-jähriger Brite zusammen mit einem Freund Anfang der Woche von einem Killer-Clown in einem Park verfolgt worden sein. Der Clown soll die beiden Kinder auch mit Gegenständen beworfen haben. Eines der Schulkinder trug einen blauen Fleck am Arm davon.

Ein 18-Jähriger in Wales wurde laut der Polizei wegen einer Clown-Attacke mit einer Geldstrafe belegt. Die Polizei äußerte die Hoffnung, dass dies weitere Nachahmer abschreckt. Laut "Daily Mail" postete dieser später in den sozialen Netzwerken den Satz: "Habe gerade eine 90-Pfund-Strafe für meine Clown-Mätzchen bekommen, haha".