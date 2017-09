Köner Zoo erbt 22 Millionen Dollar - dahinter steckt eine bewegende Geschichte

"Ich hoffe, dass sich Köln freut, you know." (Elizabeth Reichert im "Kölner Stadt-Anzeiger"). Unerwarteter Geldsegen für den Kölner Zoo. Eine 93-Jährige US-Amerikanerin will dem Tierpark im Namen ihres bereits 1998 verstorbenen Mannes Arnulf rund 22 Millionen Dollar vererben. "Arnulf wollte das Geld dahin geben, wo es wirklich gut tut", so Reichert. Nachdem das Paar heiratete, zogen sie von Köln nach Israel und schließlich in die USA. Dort wurden sie selbstständig und bauten ein erfolgreiches Unternehmen auf. "Wir haben Köln nie vergessen", sagt die 93-Jährige. Um den Kölner Zoo zu unterstützen, wurde die Stiftung "Arnulf Reichert Foundation" ins Leben gerufen. Die 22 Millionen Dollar sollen in Raten ausgezahlt werden. Damit solle sichergestellt werden, dass die Stadt nicht den kommunalen Zuschuss an den Zoo kürzt. "Wenn man sich überlegt, wohin man sein Geld vererbt, spielen die Erinnerungen eine große Rolle.“ Immerhin sei der Zoo für die Stadt so wichtig wie der Kölner Dom.