Agrarminister Schmidt will "ab Sommer" aus Kükenschreddern aussteigen

Es gibt wohl kaum eine Praxis, die die Grausamkeit der Massentierhaltung so deutlich illustriert wie das industrielle Töten männlicher Küken. Die Tiere sind aus Sicht der Industrie wertlos, denn Hähne legen keine Eier und werden auch nicht so fett. Deshalb werden sie industriell getötet. Tierschützer gehen davon aus, dass hierzulande jährlich bis zu 50 Millionen männliche Küken gleich nach dem Schlüpfen vergast werden oder in den Schredder geworfen werden.

Kükenschreddern aus wirtschaftlichen Gründen erlaubt

Einige Biobetriebe haben der Praxis inzwischen abgeschworen. Verboten ist sie nicht, obwohl es schon heftigen juristischen Streit darum gab. Und ein Verbot ist auch nicht in Sicht. 2016 erst hatte das Oberverwaltungsgericht Münster das Töten der Tiere gebilligt. Die Aufzucht der ausgebrüteten männlichen Küken sei für die Brütereien mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand verbunden, so damals die Begründung.

Dennoch – das Ende dieser Praxis kommt offenbar langsam in Sicht: Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt sagte jetzt dem "Kölner Stadt-Anzeiger", er wolle das millionenfache Schreddern männlicher Küken ab diesem Sommer beenden. Hintergrund seiner Aussage ist eine Technik, mit der man das Geschlecht schon im Ei per Laser bestimmen kann und an der Forscher seit Längerem arbeiten. Ausgebrütet werden sollen dann nur noch die Eier mit den weiblichen Küken.

Einen Praxistest für die diese "Spektroskopie-Technologie" bezeichnetet der CSU-Politiker als "Einstieg in den Ausstieg". Er wolle das "aus moralischen Gründen völlig inakzeptable" Töten männlicher Küken "schnellstmöglich beenden."

Besonders eilig scheint er es aber weiterhin nicht zu haben – Schmidt nannte auch jetzt wieder kein konkretes Datum. Schon in früheren Interviews hatte ebenfalls immer wieder vage angekündigt, das Kükenschreddern werde eines Tages beendet.

"Keine Ausrede" mehr für Brütereien

Auch ein Gesetz ist nach wie vor nicht geplant. Schmidt betonte, es gebe hierzu keine EU-weite Regelung. Sobald die Spektralanalyse flächendeckend verfügbar sei, dürften Kostengründe für die Tötung männlicher Küken "keine Ausrede" für Brütereien mehr sein.

Und werden die Eier im Supermarkt dann teurer? Schmidt rechnet mit "kaum bemerkbaren Mehrkosten "für die Verbraucher. Der Einsatz von Spektroskopen koste die Betriebe einen niedrigen einstelligen Cent-Betrag.

Tierschützern dürfte die Aussage viel zu vage sein. Denn es liegt an den Brütereien, von selbst mit dem Massentöten aufzuhören, wenn sie die neue Technik einführen. So werden auch weiter Millionen von Küken hierzulande geschreddert. Ab Sommer aber vielleicht ein paar weniger.