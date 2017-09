Spacex schickt geheimen Raumgleiter des US-Militärs ins All

Im Kennedy-Raumfahrtzentrum in Florida schien am Donnerstag noch die Sonne. Weil aber Wirbelsturm "Irma" schon Kurs auf den US-Bundesstaat genommen hatte, schickte sich das Raumfahrtunternehmen Spacex an, noch schnell eine seiner Falcon 9-Raketen ins All zu schicken. An Bord: Der geheime Raumgleiter X-37B des US-Militärs. Einzelheiten über Funktion und Einsatzzweck der Fracht teilte SpaceX nicht mit. Das Raumfahrtzentrum Cape Canaveral leitet unterdessen die Vorbereitungen auf die Ankunft von "Irma" ein: Man habe den Alarmzustand auf Hurcon-4 gesetzt, die höchste Stufe der "Hurricane Condition", teilte das Raumfahrtzentrum mit. Der wiederbenutzbare Teil der Falcon 9-Rakete landete nach dem Absetzen der Fracht wieder sicher auf der Platform, und wird vermutlich schnell sturmsicher verstaut.