Mehr als 20 Tote, über 100 Verletzte - Verdächtiger außer Gefecht - die Lage in Las Vegas

In der US-Metropole Las Vegas sind bei einem Konzert mit etwa 30.000 Besuchern an der berühmten Casino-Meile mindestens 20 Menschen durch Schüsse getötet wurden. Mehr als 100 wurden verletzt. Das hat die Polizei mittgeteilt.

"We have well in the excess of 100+ injured and excess of 20+ that have died at this point"- Las Vegas Police https://t.co/iRShIWsTRR — NBC News (@NBCNews) 2. Oktober 2017





Zuvor war davon die Rede, dass zwei Menschen von Schüssen getötet wurden. Mindestens 24 seien verletzt gewesen, 12 Opfer befänden sich in kritischem Zustand, wie es in ersten Mitteilungen der Polizei hieß. Demnach ist ein mutmaßlicher Schütze ebenfalls getötet worden.

Confirming that one suspect is down. This is an active investigation. Again, please do not head down to the Strip at this time. — LVMPD (@LVMPD) 2. Oktober 2017

Mindestens ein unbekannter Schütze soll Medienberichten zufolge bei einem Konzert um sich geschossen haben. Die Polizei geht nicht davon aus, dass es weitere Schützen auf der Casino-Meile gibt. Das teilte sie auf Twitter mit. Die Polizei rief die Bevölkerung dazu auf, die Gegend nahe der bekannten Casino-Meile und dem Flughafen zu meiden.

At this time we do not believe there are any more shooters. More information to come shortly from @Sheriff_LVMPD. — LVMPD (@LVMPD) 2. Oktober 2017

Schüsse fielen auf Country-Musik-Festival am Strip in Las Vegas

Laut einem BBC-Bericht fielen die Schüsse am Sonntagabend (Ortszeit) bei einem Country- Musik-Festival am Strip in Las Vegas. Die Polizei meldete, dass einige Flüge zum nahe gelegenen Flughafen der Stadt umgeleitet worden seien. Der Boulevard der Metropole sei gesperrt worden. Weitere Informationen will die Polizei in Kürze bekanntgeben. Die Polizei rief die Menschen dazu auf, keine Livestreams von dem laufenden Polizeieinsatz ins Internet zu stellen. Dies könnte die Einsatzkräfte in Gefahr bringen, twitterte die Behörde am Montag.

Augenzeugen berichten von Hunderten Schüssen

Laut Augenzeugenberichten seien Hunderte Schüsse gefallen. Zahlreiche Menschen hätten blutüberströmt am Boden gelegen, sagte ein junger Mann dem Sender CNN. Von länger andauerndem Gewehrfeuer in Las Vegas hat eine Schweizer Touristin berichtet. "Wir hörten Schüsse von Maschinengewehren, als wir in unserem Hotelzimmer waren - das dauerte sicher 20 Minuten lang", sagte die Frau dem Portal "20 Minuten".



"Die Polizei wies uns an, im Zimmer zu bleiben, die Schuhe auszuziehen und die Türen abzuschließen", sagte sie. Über dem Hotel kreisten Hubschrauber, auf den Gängen standen Polizisten. Die Gäste hätten sich für eine mögliche Evakuation bereithalten müssen, bis dahin "müssen wir still im Hotelzimmer im Dunkeln auf dem Boden sitzen."