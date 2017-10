Las-Vegas-Massaker: Bodycam-Aufnahmen zeigen dramatische Szenen

Schüsse peitschen durch die Nacht in Las Vegas. "Runter, in Deckung", brüllt der Polizist den Menschen in der Nähe des Mandalay Hotels zu. Aus dem Gebäude sind Gewehrsalven zu hören, immer und immer wieder. Diese Aufnahmen stammen aus den sogenannten Bodycams der Einsatzkräfte. Die Beamten tragen Videokameras am Körper, um Einsätze aufzeichnen zu können. Zwei Tage nach dem Massaker in Las Vegas hat die Polizei der US-Metropole diese Videos veröffentlicht. Der Schütze, der 64-jährige Stephen Paddock, hat sich mit zahlreichen Waffen im Hotel verschanzt und feuert offenbar wahllos auf Besucher eines Country-Festivals. Auch die Polizisten müssen immer wieder in Deckung gehen. Den flüchtenden Menschen versuchen die Beamten, den Weg in Sicherheit zu zeigen. Fast 60 Menschen sterben durch die Schüsse, mehr als 500 werden verletzt. Paddock selbst nimmt sich das Leben. Die Polizei gab am Dienstag Details zu dem Angriff bekannt. "Um 22.08 Uhr bekamen wir die erste Meldung über Schüsse. Der Verdächtige feuerte zwischen neun und elf Minuten lang, mehr als ein Dutzend Salven. Um 22.19 Uhr stoppte das Feuer." Im Hotel sowie an zwei weiteren Orten fanden die Ermittler insgesamt fast 50 Schusswaffen. Über das Motiv des Schützen rätseln die Ermittler weiter. Hinweise erhoffen sie sich von der Freundin des Toten, die am Dienstagabend von den Philippinen in die USA zurückkehrte.