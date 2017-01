Helfer suchen nach Handy-Signalen von Verschütteten

Schnee und Trümmer wurden beiseite geschafft, ein Retter versucht durch eine winzige Öffnung Zugang zum verschütteten Hotel zu bekommen. Auch fünf Tage nach dem Lawinenunglück in den italienischen Abruzzen ging die Suche nach Überlebenden am Montag weiter. 23 Menschen gelten noch als vermisst. Tag und Nacht sind die Helfer vor Ort. Neun Personen konnten sie bisher lebend aus den Trümmern des abgelegenen Berghotels in Farindola bergen. Sie kämpfen gegen die Zeit, gegen Kälte und Luftmangel unter dem steinhart verdichteten Schnee. Für sechs Menschen kam jede Hilfe zu spät. Die Einheiten der Feuerwehr, der Armee und der Bundespolizei werden von einem Team unterstützt, dass Personen anhand ihrer Handy-Signale in der Tiefe orten kann. Ein Überlebender konnte so schon ausfindig gemacht werden, aber auch drei der Toten. Den Geretteten geht es Ärzten zufolge gut. Der Direktor der Kinderstation am Krankenhaus von Pescara. DIRECTOR OF PESCARA HOSPITAL PAEDIATRIC DEPARTMENT, GIULIANO LOMBARDI "Wir werden die Kinder heute entlassen. Wir arbeiten mit Psychologen zusammen, damit sie auch nach der Entlassung weiterhin betreut werden. Sowohl die vier Kinder, als auch ihre Familien und die, die ihnen nahe stehen." Ausgelöst worden war die Lawine durch eine Serie von Erdbeben, die die Abruzzen und benachbarte Regionen erschüttert hatten, darunter auch das bereits weitgehend zerstörte Dorf Amatrice. Die Rettungsarbeiten wurden durch heftige Schneefälle behindert. Straßen waren zum Teil unpassierbar.