Der wegen mutmaßlicher Anschlagsplanungen gesuchte Syrer Dschaber al-Bakr ist nach Angaben der sächsischen Polizei bei seiner Festnahme in einer Wohnung von Landsleuten in Leipzig von diesen bereits "festgehalten" worden. Das teilten die Ermittler via Facebook mit. Laut einem Medienbericht war er bereits gefesselt.



Einsatzkräfte seien nach Eingang des entsprechenden Hinweises am frühen Montagmorgen zu der Leipziger Wohnung gefahren und hätten den Gesuchten festgenommen, erklärte die sächsische Polizei und fügte hinzu: "Wir machen ganz bewusst keine weiteren Angaben zu den näheren Umständen der Festnahme, da wir keine Gefährdung für den Hinweisgeber provozieren wollen."



Al-Bakr wird nach Angaben der Generalbundesanwaltschaft in Karlsruhe dringend verdächtigt, einen islamistisch motivierten Anschlag vorbereitet zu haben. Der 22-jährige Syrer aus Chemnitz befand sich seit Samstag auf der Flucht. Er war der Polizei bei einem Zugriff entkommen. In einer Chemnitzer Wohnung stießen die Ermittler dabei auf mehrere hundert Gramm Sprengstoff.

Al-Bakr war seit Anfang 2015 in Sachsen

Al-Bakr ist im Februar 2015 nach Sachsen gekommen. Der 22-Jährige war in Eilenburg gemeldet. Im Juli wurde der Syrer als Flüchtling anerkannt. Er hatte sich laut den Erkenntnissen zuletzt in der Wohnung eines Landsmannes in Chemnitz aufgehalten. Ein Zugriff der Polizei war am Samstagmorgen allerdings gescheitert, der Verdächtige entkam.



Unklar ist, wie er am Wochenende nach Leipzig gekommen ist. Nach Informationen der Nachrichtenagentur DPA hatte al-Bakr dann am Sonntag auf dem dortigen Hauptbahnhof einen Landsmann angesprochen und gefragt, ob er bei ihm übernachten könnte. Dieser erkannte ihn als den Gesuchten und nahm ihn mit in seine Wohnung im Stadtteil Paunsdorf. Dort fesselten er und sein Mitbewohner al-Bakr und riefen die Polizei.

Terrorverdächtiger wird Richter in Dresden vorgeführt

Der Terrorverdächtige sollte noch am Montagmittag in Dresden einem Richter vorgeführt werden. Hintergrund sei ein bestehender Haftbefehl des Amtsgerichts in der Stadt, sagte ein Sprecher der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe.

Spiegel Online berichtete am Montag, der Gesuchte sei im Leipziger Stadtteil Paunsdorf festgenommen worden. Er habe gegen Mitternacht einen Syrer am Hauptbahnhof der sächsischen Stadt angesprochen, weil er bei ihm übernachten wollte. Dieser habe al-Bakr mit nach Hause genommen, aber die Polizei verständigt, nachdem er von der Fahndung erfahren habe. Dem Bericht zufolge fanden die alarmierten Beamten den Verdächtigen dort bereits gefesselt vor. Auch der Mitteldeutsche Rundfunk berichtete, der Syrer sei von einem Sondereinsatzkommando in der Wohnung eines Landsmanns in Paunsdorf gefasst worden. Demnach waren an dem Einsatz auch ein Hubschrauber und ein Bombenräumkommando beteiligt.

Die Generalbundesanwaltschaft übernahm die Ermittlungen in dem Fall. Sie sieht nach eigenen Angaben den "dringenden Tatverdacht der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat". Die Ermittlungen deuten demnach darauf hin, dass der Syrer "einen islamistisch motivierten Anschlag" verüben wollte.