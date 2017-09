Die Mission Lifeline ist eine private Seenotrettungsinitiative aus Dresden. Die deutschen Retter haben am Dienstag erste Flüchtlinge im Mittelmeer gerettet. Dabei wurden Sie nach eigenen Angaben von der lybischen Küstenwache beschossen. Verletzt wurde dabei niemand. Die Mission Lifeline habe bei dem Einsatz über 200 Flüchtlinge in Sicherheit gebracht. "Nicht mehr lange, dann währen die Menschen ertrunken" Mission Lifeline via Twitter (26/09/17). Die Helfer aus Sachsen wollen trotz aller Gefahren weiternachen.