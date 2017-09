Polizei behandelt Vorfall in Londoner U-Bahn als Terrorakt

In einem vollbesetzten U-Bahn-Waggon in London hat es am Freitagmorgen eine mutmaßliche Explosion gegeben. Die Behörden gehen von einem Terroranschlag aus. Die Polizei teilte mit, mehrere Menschen seien bei einem Feuer in einem Zug verletzt worden. Der "London Ambulance Service" erklärte via Twitter, 18 Menschen seien ins Krankenhaus eingeliefert worden. Niemand schwebe nach ersten Erkenntnissen in Lebensgefahr.

Laut der Polizei ist es noch zu früh, um zu bestätigen, was den Brand in dem Zug auslöste. Eine Reporterin der Zeitung "Metro" berichtete, dass ein weißer Behälter in einem Zug explodiert sei und Passagiere schwere Verbrennungen im Gesicht erlitten hätten. In den sozialen Medien kursiert ein Bild von einem weißen Eimer in einer Supermarkttüte, der das Feuer oder eine Explosion verursacht haben soll. Aus dem Eimer hingen Drähte. Die Polizei bestätigte die Echtheit des Fotos bislang nicht.

Explosion on Parsons Green district line train. Fireball flew down carriage and we just jumped out open door. pic.twitter.com/pGbfotbfsJ — Rigs (@RRigs) 15. September 2017

Ein Großaufgebot der Polizei sperrte die oberirdische Metro-Haltestelle Parsons Green weiträumig ab und sicherte den Ort des mutmaßlichen Anschlags. Der Zugverkehr wurde teilweise unterbrochen. Die Feuerwehr teilte mit, sie sei mit 50 Mann im Einsatz.

Londoner Polizei ruft Menschen zu Wachsamkeit auf

Die Polizei rief die Bevölkerung auf, den Ort bis auf Weiteres zu meiden, ruhig, aber wachsam zu bleiben und jedes verdächtige Verhalten den Sicherheitsbehörden zu melden. Außerdem bat sie mögliche Zeugen, sich dringend zu melden und alle Fotos oder Videos von dem Zwischenfall der Polizei zur Verfügung zu stellen. Der Vorfall soll sich gegen 08.20 Uhr Ortszeit (09.20 Uhr MESZ) ereignet haben.

Anyone with images from the scene at #ParsonsGreen tube station is asked to upload them to https://t.co/l9dn1FQr7B pic.twitter.com/6ZzZBnlNG6 — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 15. September 2017

Augenzeugen sprachen von einem lauten Knall und einer "Flammenwand", die sich in dem U-Bahn-Waggon ausgebreitet haben soll. Die Menschen seien in Panik aus der U-Bahn-Station geflohen.



Ein Zeugin namens Emma sagte dem Sender BBC 5: "Ich lief die Treppen runter. Nach einer Weile stapelten sich die Menschen übereinander, weil einige beim Laufen hingefallen waren." Ein Mann namens Luke berichtete dem Sender: "Es hat sich angefühlt, als würden wir um unser Leben laufen."

Großbritanniens Premierministerin Theresa May berief nach dem mutmaßliche Anschlag den nationalen Krisenstab zu einer Sitzung ein. Londons Bürgermeister Sadiq Khan erklärte: "Unsere Stadt verurteilt die widerwärtigen Individuen, die mit Terror versuchen, uns zu schaden und unsere Lebensweise zu zerstören." London werde sich niemals vom Terror besiegen lassen. An die Bürger appellierte er, ruhig und zu gleich wachsam zu bleiben.



In Großbritannien steht die Terrorwarnstufe derzeit auf "ernst". Das bedeutet: Ein Anschlag gilt grundsätzlich als sehr wahrscheinlich. Seit März dieses Jahres wurden insgesamt 36 Menschen bei mehreren Anschlägen im Land getötet. Allein 22 Personen starben im Mai in Manchester bei einem Bombenanschlag auf ein Popkonzert von US-Sängerin Ariana Grande. Weit über 100 Menschen wurden dabei zum Teil schwer verletzt. Unter den Opfern waren viele Kinder und Jugendliche.