May nennt Anschlag auf Moscheebesucher "widerlich"

Großbritanniens Premierministerin Theresa May hat den Anschlag auf Moscheebesucher in London scharf verurteilt und ein hartes Vorgehen gegen Extremismus angekündigt. "Heute morgen ist unser Land erneut mit Nachrichten über einen weiteren Terroranschlag auf den Straßen unserer Hauptstadt aufgewacht. Der zweite in diesem Monat und ebenso widerlich, wie alle anderen zuvor. Der Angriff richtete sich wieder einmal gegen normale, unschuldige Bürger, die ihrem Alltag nachgingen. Diesmal britische Muslime, die nach dem Gebet zum Fastenbrechen in dieser heiligen Zeit die Moschee verließen." "Der Fahrer des Wagens, ein weißer Mann von 48 Jahren, wurde von mutigen Zivilisten am Tatort festgehalten und dann von Polizisten in Gewahrsam genommen. Nach ersten Einschätzungen der Ermittler hat der Mann alleine gehandelt." "Wir haben heute morgen einen widerlichen Versuch erlebt, die Freiheiten und Bindungen der Zivilgesellschaft zu zerstören, die unser Vereinigtes Königreich auszeichnen. Es erinnert uns daran, dass Terrorismus, Extremismus und Hass viele Formen haben und unsere Entschlossenheit sie zu bekämpfen, muss immer dieselbe sein, egal, wer dafür verantwortlich ist."