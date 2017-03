Scotland Yard: Vier Tote und 20 Verletzte

Bei einem Angriff in der Nähe des Parlamentsgebäudes in London ist am Mittwoch offenbar minderstens eine Person getötet worden. Zahlreiche Menschen wurden teilweise schwer verletzt. Polizisten hätten auf den mutmaßlichen Angreifer geschossen, teilte der Präsident des Unterhauses mit. Die britische Polizei geht bei dem Angriff vorerst von einem terroristischen Vorfall aus. Dies gelte, solange keine anderen Erkenntnisse vorlägen, teilte die Polizei mit. Der Vorfall ereignete sich auf der unweit vom Parlament gelegenen Westminster-Bridge. Das Gelände wurde weiträumig abgesperrt. Ein Sprecher von Premierministerin Theresa May erklärte, die Regierungschefin sei in Sicherheit. Das schottische Regionalparlament kündigte an, wegen der Ereignisse seine Debatte über ein weiteres Unabhängigkeitsreferendum zu verschieben.