Es waren nur neun Wörter, die in London das Chaos einleiteten: "All services have now closed due to strike action", twitterte die für Verkehrsmittel zuständige Organisation Transport for London (TfL). Ein Streik von Angestellten der Londoner U-Bahn sorgt am Montag für Unterbrechungen und lange Wartezeiten für Millionen von Fahrgästen. Der 24 Stunden dauernde Streik führe zu Einschränkungen im gesamten U-Bahn-Netz der Stadt, warnte die für den öffentlichen Verkehr im Großraum der Metropole zuständige Behörde. Die meisten Stationen in der Tarifzone 1 - dem Zentrum Londons - blieben voraussichtlich geschlossen.

Auch Verbindungen zu den wichtigsten Bahnhöfen der Stadt und dem Flughafen Heathrow seien betroffen. Der Streik begann am Sonntagabend, nachdem Verhandlungen zwischen der Gewerkschaft und TfL gescheitert waren.

All services have now closed due to strike action. — Transport for London (@TfL) 8. Januar 2017

Der Streik bedeutete für den Verkehr der Millionen-Metropole vor allem eins: Chaos. Verstopfte Straßen, überfüllte Busse und kaum ein freies Taxi - wer heute in London zur Arbeit musste, der brauchte vor allem eins: starke Nerven! Auf Twitter machen die Londoner unter #TubeStrike mit lustigen Sprüchen und witzigen Gifs ihrem Ärger Luft.

Londoner twittern sich den Ärger von der Seele

"An alle, die heute nach London reisen müssen - ich wünsche euch alles Glück", schreibt einer. Dazu ein Video auf dem Menschenmassen die Treppe einer U-Bahnstation hoch hasten. Eine Frau schickt ein Foto von der Haltestelle Victoria Station und schreibt dazu: "Viel Glück an diejenigen, die hoffen, den Bus hier zu kriegen."

To everyone traveling into London today... I wish you all the luck 🙏🏻 #TubeStrike pic.twitter.com/mlanQPOD91 — Dot Creates (@dotcreates) January 9, 2017

Good luck to those hoping to get a bus at #victoriastation #TubeStrike pic.twitter.com/PkCIFMKmiQ — Monica (@Monica_ion) January 9, 2017

Auf Londons Straßen herrscht laut Augenzeugen Chaos: "Ich winke gerade Leuten im Bus zu, die ich gerade ZU FUß überhole", schreibt einer. Eine Frau meldet: "Ich habe eben ein Mädchen gesehen, dessen Handy heruntergefallen und kaputtgegangen ist, nur, weil es verzweifelt dem einzigen Taxi in London hinterher gerannt ist." Eine Frau hat Angst, nicht mehr heil an ihr Ziel zu kommen: "Werde ich jemals lebend aus diesem Bus rauskommen?", fragt sie besorgt.

*waves at the people on the bus I kept overtaking ON FOOT, who are probably still there* 👟 #TubeStrike — floweroflondon (@floweroflondon) January 9, 2017

Just saw a girl drop and smash her iPhone whilst running in sheer desperation to get the only black cab available in London rn #tubestrike — Lillie Bleasdale (@Lillie_Bleas) January 9, 2017

Will I ever get off this bus alive?? #TubeStrike — Aimee Jakes (@aimeejakes) January 9, 2017

Wer kein Auto hat, ist auf den Bus, das Fahrrad oder seine Füße angewiesen. "Es gibt nichts Besseres, als mit einem zweistündigen Spaziergang zur Arbeit in die anstehende Woche zu starten", schreibt ein Mann.

There's nothing like a 2 hr walk to work to get you ready for the week ahead #TubeStrike — Stu Bennett (@StuBennett1982) January 9, 2017

Glücklich scheinen allein die, die an so einem Tag nicht zur Arbeit müssen. "Ich will mich bei der Londoner U-Bahn bedanken, dass sie an meinem freien Tag streiken", schreibt eine.



I'd like to say thank you to London Underground for calling a strike on my day off 💋💋💋 #tubestrike — Claire Lisa (@Miss_ClaireLisa) January 9, 2017

Eine andere überlegt, wie sie aus dem Chaos an ihrem Urlaubstag Profit schlagen kann: "Wie schnell kann ich mich als Uber-Fahrer registrieren? Hab gerade überlegt, was ich mit meinem freien Tag anfange..."

How quickly can I register myself as an uber driver? Just thought what I can do with my day off... #TubeStrike — Duns (@DunsOnTheRun) January 9, 2017

Widerum andere können kaum glauben, dass es nur weniger Menschen Bedarf, um eine Millionenmetropole lahmzulegen.

Crazy to think that in a city of circa. 10m, a few thousand have the power to bring the whole city to a standstill. #London #TubeStrike — Andy Peterson (@AndyPeterson31) January 9, 2017

In dem Streit geht es um Schließungen von Verkaufsstellen und Personalkürzungen, wie die britische Press Association berichtet. Wie lange er noch andauert, vermag niemand zu sagen.