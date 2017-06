Hochhaus in London steht in Flammen: Polizei spricht von sechs Toten

In London steht ein 27-stöckiges Hochhaus mit 120 Wohnungen in Flammen. Alle Neuigkeiten zum Brand im Grenfell Tower im Ticker:

+++ 13.09 Uhr: 20 Verletzte in kritischem Zustand +++

Nach neuen Angaben von Medizinern werden insgesamt mehr als 70 Personen in sechs Londoner Krankenhäusern behandelt. Zehn Personen hätten aus eigenem Antrieb Kliniken aufgesucht, zusätzlich zu den bereits gemeldeten 64. Wie der Leiter des Londoner Ambulance Service, Paul Woodrow, sagt, sind 20 der Verletzen in einem kritischen Zustand. Bisher sind aufgrund des Brandes sechs Menschenleben zu beklagen.

+++ 12.36 Uhr: Bergungsarbeiten werden noch Tage dauern +++

Ein Polizeisprecher bezeichnete die Bergungsarbeiten als "komplex". Sie würden sich über mehrere Tage hinziehen. Es sei "wahrscheinlich", dass während dieser Zeit weitere Todesopfer entdeckt würden.

+++ 12.18 Uhr: Polizei: Bislang sechs Tote +++

Beim Brand im Grenfell Tower hat es mindestens sechs Tote gegeben. Das teilte die Londoner Polizei mit. Sie befürchtet weitere Todesopfer, heißt es in einer Erklärung, die die Metropolitan Police in den sozialen Medien verbreitet.

Latest statement re fire at #GrenfellTower. Call Casualty Bureau if concerned about a loved one or if they've been found safe 0800 0961 233 pic.twitter.com/UvM41bFiuO — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 14. Juni 2017





+++ 12.14 Uhr: Scotland Yard: Brand war kein Terroranschlag +++

Der katastrophale Hochhausbrand in London ist nach Angaben von Scotland Yard kein Terroranschlag. Das teilte eine Polizeisprecherin auf Anfrage mit.

+++ 11.56 Uhr: Grenfell Tower hat 24 statt 27 Stockwerke +++

Der Grenfell Tower hat 24 Stockwerke - und nicht 27, wie die Londoner Feuerwehr twitterte. Wenn es um Hochhäuser geht, ist die Zählung oft nicht eindeutig: In einigen Ländern werden etwa bestimmte Etagennummern ausgelassen, weil man die Zahlen für Unglückszahlen hält. Dadurch hat das oberste Stockwerk eine andere Nummer, als die Zahl der Etagen nahelegen würde. Mitunter machen Eigentümer auch höhere Angaben, um potenzielle Investoren und Mieter zu beeindrucken - ein Trick, für den etwa US-Präsident Donald Trump zu seiner Zeit als Immobilienhändler bekannt war. Gezählt wird üblicherweise inklusive Erdgeschoss, aber ohne Keller.

Fullscreen

+++ 11.27 Uhr: Feuerwehrchefin warnt vor Spekulationen zu Brandursache +++

Londons Feuerwehrchefin Dany Cotton hat davor gewarnt, über die Ursache des verheerenden Brandes zu spekulieren. "Wir werden in den kommenden Stunden und Tagen sorgfältig nach dem Grund für dieses Feuer suchen und untersuchen, was passiert ist", sagte sie am Mittwochmittag in der Nähe des Einsatzortes am Grenfell Tower im Zentrum der britischen Hauptstadt. Zu diesem Zeitpunkt sei es aber "falsch", über die Ursache zu spekulieren. In dem Hochhaus soll es laut Anwohnern Beschwerden über unzureichenden Brandschutz gegeben haben.

+++ 11.13 Uhr: Bürgermeister: "Opferzahlen werden wohl noch steigen" +++

In einem Facebook-Post hat sich Londons Bürgermeister Sadiq Khan zu Wort gemeldet: "Ich bin wirkllich am Boden zerstört angesichts der schlimmen Szenen, die sich beim Großbrand im Grenfell Tower abspielen", schreibt Sadiq Khan. "Mein Mitgefühl gilt allen Betroffenen. Ich bin traurig, dass wir nun wissen: Es hat Tote gegeben. Mehr als 50 Menschen mussten in Krankenhäuser gebracht werden. ... Die Feuerwehr ist mit einer sich ständig ändernden Situation konfrontiert und wahrscheinlich werden die Opferzahlen noch steigen." Das ganze Statement auf Englisch:

+++ 11.06 Uhr: Feuerwehr: Gebäude derzeit stabil +++

Trotz der Feuerkatastrophe in dem Londoner Hochhaus halten die Einsatzkräfte das Gebäude derzeit für stabil genug, um weiter darin nach möglicherweise eingeschlossenen Menschen zu suchen.

Ein Experte überprüfe laufend die Statik des Grenfell Towers, sagte die Londoner Feuerwehrchefin Dany Cotton in der Nähe des Gebäudes, aus dem immer noch Rauchschwaden emporstiegen.

Einsatzkräfte seien bislang bis zum 19., 20. Stockwerk gelangt.

Wie viele Menschen genau ums Leben kamen, sagte Cotton nicht. Sie verwies auf den laufenden Einsatz, der sehr kompliziert sei. Sobald neue Informationen vorlägen, würden sie veröffentlicht. Cotton rief alle Bewohner, die sich in Sicherheit gebracht und noch nicht gemeldet hätten, auf, den Behörden Bescheid zu geben.

+++ 10.50 Uhr: Bewohner: "Es war wie im Horrorfilm" +++

Ein Bewohner des Grenfell Towers hat der BBC geschildert, wie er den Brand erlebt hat: Zwischen 1 Uhr und 1.30 Uhr habe er und seine Freundin im Bett gelegen und schon halb geschlafen. Eine Sechsjährige habe in Nebenzimmer geschlafen. Plötzlich habe er Plastik gerochen. Daraufhin habe er alle Kabel und Steckdosen der Wohnung überprüft - aber nichts gefunden. Der Geruch sei aber noch da gewesen. Dann habe er in der Küche eine Zigarette rauchen wollen. Als er das Fenster geöffnet habe, habe er Schreie gehört: "Es wird größer, es wird größer!" Er habe sofort gewusst, dass etwas wirklich nicht in Ordnung ist. Durch den Türspion habe er Rauch im Hausflur gesehen. Als er in Boxershorts die Tür geöffnet habe, hätten alle Nachbarn geschrien: "Raus, raus, es brennt!" Also habe er sich seine Kleidung geschnappt, seine Freundin und die Sechsjährige geweckt. Gemeinsam seien sie durchs Treppenhaus an den vier Stockwerken vorbei, die schon gebrannt hätten. Als sie draußen am Hochhaus hochgeschaut hätten, sei es ihm wie in einem Film vorgekommen. Das Haus habe in Flammen gestanden und das Feuer habe sich immer schneller ausgebreitet. Stockwerk für Stockwerk seien Fensterscheiben geplatzt. Hinter anderen Fenstern hätten Bewohner an die Scheiben gehämmert und gerufen "Holt uns raus, holt uns raus!" Dann seien auch ihre Fensterscheiben geplatz. Es sei wie in einem Horrorfilm gewesen. Er stünde immernoch unter Schock.





+++ 10.39 Uhr: Rettungsdienste bitten, nur in ernsten Notfällen anzurufen +++

Auf Twitter haben die Londoner Rettungsdienste darum gebeten, nur in ernstzunehmenden Fällen den Notruf zu wählen, weil der Einsatz im Grenfell Tower so groß sei.

Please only call us in a genuine emergency as we respond to major incident in #GrenfellTower #NorthKensington. Call 111 for medical advice. pic.twitter.com/sqdNWstlyP — London Ambulance (@Ldn_Ambulance) 14. Juni 2017





+++ 10.28 Uhr: Londons Bürgermeister will Sicherheit in Hochhäusern überprüfen +++

Londons Bürgermeister Sadiq Khan hat nach dem Brand in einem Hochhaus umfassende Aufklärung versprochen. "Es wird im Laufe der nächsten Tage viele Fragen zur Ursache dieser Tragödie geben und ich möchte den Londonern versichern, dass wir dazu alle Antworten bekommen werden", teilte Khan über Twitter mit.

+++ 10.03 Uhr: Statement: Feuerwehr war nach wenigen Minuten am Hochhaus +++

Die Londoner Feuerwehr war nach eigenen Angaben nach wenigen Minuten bei dem brennenden Hochhaus. Der erste Notruf sei am Mittwoch um 00.54 Uhr eingegangen, teilte die Feuerwehr in einem Statement bei Facebook mit. Die ersten Löschtrupps seien in weniger als sechs Minuten vor Ort gewesen. Die Crews arbeiteten "unter extrem schwierigen Bedingungen, um Menschen zu retten und den Großbrand unter Kontrolle zu bekommen".

+++ 9.55 Uhr: Anwohner hatten vor Feuer während Umbauarbeiten gewarnt +++

Ein Anwohner-Kollektiv hatte vor einem Jahr vor der Gefahr eines Brandes im Grenfell Tower gewarnt. Während Umbauarbeiten gebe es nur einen Zugang zu dem Gebäude, heißt es auf einem Blog-Eintrag der Grenfell Action Group. "Die Möglichkeit, dass in der Eingangshalle ein Feuer ausbricht, ist fast unvorstellbar", heißt es in dem Blog-Eintrag. "Die Einwohner würden in dem Gebäude in der Falle sitzen, ohne jede Fluchtmöglichkeit."





+++ 9.39 Uhr: Rettungsdienst: 50 Verletzte +++

Nach dem Feuer in einem Londoner Hochhaus haben Rettungskräfte bisher mehr als 50 Menschen in Krankenhäuser gebracht. "Unsere Gedanken sind bei allen Betroffenen", teilte die Londoner Ambulanz mit. Die Patienten seien in fünf Krankenhäuser gebracht worden.

More than 100 medics are responding to #GrenfellTower #NorthKensington & we have taken over 50 patients to hospital https://t.co/5IZS0JeRW3 pic.twitter.com/unp2KmwS1i — London Ambulance (@Ldn_Ambulance) 14. Juni 2017





+++ 9.24 Uhr: Zeugin: Feuer breitete sich schnell aus +++

Nach Angaben einer Augenzeugin war es unmöglich, den um Hilfe schreienden Menschen im brennenden Hochhaus zu helfen. Das ganz Gebäude habe in relativ kurzer Zeit in Flammen gestanden, sagte die Frau der Deutschen Presse-Agentur in London. "Wir konnten nichts tun. Ich habe viele Leute gesehen, die mit Laken am Fenster standen. Meine Freunde haben beobachtet, wie Menschen weit oben aus den Fenstern gesprungen sind."

+++ 8.57 Uhr: Menschen sprangen wohl aus brennendem Gebäude +++

Nach Angaben eines Augenzeugen sind in der Nacht Menschen aus dem brennenden Hochhaus gesprungen. Andere hätten versucht, sich mit Bettlaken abzuseilen, sagte ein Mann dem britischen Nachrichtensender BBC. Ein anderer Augenzeuge berichtete, er habe eine Familie lange Zeit an einem Fenster mit einem Handtuch am Fenster winken gesehen.

+++ 8.56 Uhr: Feuerwehr: Mehrere Tote +++

Bei dem Großbrand in einem Hochhaus in London sind mehrere Menschen ums Leben gekommen. Das teilte die Feuerwehr in der britischen Hauptstadt mit, Feuerwehrchef Dany Cotton sprach von einer unbestimmten "Anzahl Todesopfer".

+++ 8.51 Uhr: Beschwerden über mangelnden Brandschutz +++

In dem brennenden Hochhaus in London soll es bereits Beschwerden über unzureichenden Feuerschutz gegeben haben. Das berichteten mehrere Anwohner der Deutschen Presse-Agentur. Augenzeugen sagten zudem, das Feuer sei im unteren Teil des Gebäudes mit mehr als 20 Stockwerken ausgebrochen und habe sich dann nach oben durchgefressen.

+++ 8.26 Uhr: Elfjähriger sucht vermissten Schulfreund +++

Ein Elfjähriger hat mit seinem Vater am Mittwochmorgen verängstigt vor den Absperrungen beim brennenden Hochhaus in der britischen Hauptstadt gestanden. "So etwas habe ich in London noch nicht gesehen", sagte der 44-jährige Vater der Deutschen Presse-Agentur. Ein Schulfreund seines Sohnes lebe in dem 27-stöckigen Gebäude. Sie hätten von dem Jungen noch nichts gehört.

+++ 8.10 Uhr: Schule in der Nähe bleibt geschlossen +++

Eine Schule in der Nähe des brennenden Hochhauses bleibt am Mittwoch geschlossen. Man müsse erst die weitere Entwicklung abwarten, hieß es in einem Aushang vor dem Schulgebäude. In dem Hochhaus sollen viele Familien mit Kindern gelebt haben.

+++ 7.59 Uhr: Eingeschlossene gaben Notsignale mit Taschenlampen +++

Nach Zeugenberichten haben viele Menschen verzweifelt im brennenden Hochhaus in London an den Fenstern gestanden und um ihr Leben geschrien. Manche hätten in der Nacht auch versucht, per Handy Hilfe zu holen oder mit Taschenlampen auf sich aufmerksam zu machen, wie Nachbarn britischen Medien berichteten. Hunderte Menschen sollen in Sicherheit gebracht worden sein.

+++ 7.44 Uhr: Trümmerteile stürzen aus Gebäude +++

Trümmerteile flogen aus dem Gebäude, wie ein dpa-Reporter berichtete. Hin und wieder knallte es in dem 27-stöckigen Gebäude. Die Polizei hat alle Wege zum Gebäude hermetisch und weiträumig abgeriegelt.

+++ 7.43 Uhr: Gebäude könnte einstürzen +++

Angesichts des massiven Feuers in London gibt es laut BBC Befürchtungen, das 27-stöckige Hochhaus könnte möglicherweise einstürzen.

+++ 7.39 Uhr: 30 Verletzte +++

Rettungskräfte haben bislang 30 Patienten von dem brennenden Hochhaus in London in Kliniken gebracht. Das teilte die Londoner Ambulanz über Twitter mit.

We have taken 30 patients to five London hospitals following the fire at #GrenfellTower & we remain on scene pic.twitter.com/lxfRseAIkg — London Ambulance (@Ldn_Ambulance) 14. Juni 2017





+++ 7.29 Uhr: Feuerwehr laut Anwohnern mit großen Problemen +++



Anwohner berichteten der Deutschen Presse-Agentur, dass die Feuerwehr große Probleme habe, das Flammenmeer des 27-stöckigen Hauses zu löschen. Dort sollen auch viele Familien mit Kindern leben.

+++ 7.28 Uhr: BBC: Noch Menschen im Gebäude +++

In dem brennenden Hochhaus in London sind nach BBC-Informationen immer noch Menschen. Das meldete der britische Sender. Auch auf Bildern vom Unglücksort war unter anderem ein Mensch am Fenster zu sehen.

+++ 7.27 Uhr: Bürgermeister in engem Kontakt mit Behörden +++

Londons Bürgermeister Sadiq Khan steht angesichts des Hochhaus-Feuers in engem Kontakt mit den Behörden. Das schrieb das Stadtoberhaupt auf Twitter.





+++ 7.10 Uhr: Boxclub und Kindergarten im Gebäude +++

Das brennende Hochhaus in London soll auch einen Kindergarten und einen Boxclub beherbergen. Das berichteten Nachbarn aus der Umgebung der Deutschen Presse-Agentur.

+++ 6.55 Uhr: Areal um Hochhaus weiträumig abgesperrt +++

Das Areal rund um das brennende Hochhaus in London ist weiträumig abgesperrt worden. Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte sind vor Ort. "Wir müssen die Leute in Sicherheit bringen und sie so schnell wie möglich medizinisch versorgen", sagte der Leiter der Rettungskräfte, Stuart Crighton, am frühen Morgen.



+++ 6.39 Uhr: Bürgermeister spricht von "bedeutendem Vorfall" +++

Londons Bürgermeister Sadiq Khan sprach von einem bedeutendem Vorfall. Die britischen Behörden bezeichnen ein Ereignis so, wenn die Lage die Umsetzung besonderer Vorkehrungen durch einen oder mehrere Rettungsdienste erfordert.

+++ 5.42 Uhr: Augenzeuge: Menschen auf dem Gebäude +++

Fernsehmoderator George Clark, der in der Nähe wohnt, sagte dem Sender BBC Radio 5, er könne Menschen ganz oben auf dem Hochhaus sehen. Er habe zunächst gedacht, dass eine Alarmanlage in einem Auto angegangen sei und habe dann die Glut durch die Fenster gesehen. "Ich wurde mit Asche bedeckt, so schlimm ist es. Ich bin 100 Meter weg und ich bin vollständig mit Asche bedeckt."

+++ 5.41 Uhr: Polizei: Gegend meiden +++

Die Polizei twitterte, die Gegend nordwestlich vom Hyde Park solle gemieden werden. Dan Daly von der Feuerwehr sagte, die Feuerwehrleute würden Atemmasken tragen, die Arbeit sei extrem hart und die Bedingungen sehr schwierig. "Das ist ein großer und sehr schwerwiegender Vorfall." Man habe zahlreiche Helfer und Spezialisten entsandt.

+++ 4.40 Uhr: Augenzeugen berichten von Menschen im Gebäude +++

Augenzeugen berichteten auf Twitter ebenfalls von einem großen Brand im Grenfell Hochhaus. Offenbar befänden sich noch Menschen in dem Gebäude. Es seien Schreie zu hören.

Die Londoner Feuerwehr teilte mit, das Feuer reiche vom zweiten Stock bis ganz nach oben des 27-stöckigen Gebäudes. Die Mannschaften seien weiter mit Löscharbeiten beschäftigt. Auf Videos war zu sehen, dass die Flammen auf den gesamten Wohnkomplex übergegriffen hatten.

+++ 4.07 Uhr: Hochhaus in London in Flammen +++

In London ist am frühen Mittwochmorgen in einem Hochhaus ein Feuer ausgebrochen. Die Polizei twitterte, man sei zusammen mit der Feuerwehr bei einem großen Brand im Westen der britischen Hauptstadt vor Ort. Die Gegend nordwestlich vom Hyde Park solle gemieden werden. Augenzeugen berichteten auf Twitter ebenfalls von einem großen Brand im Grenfell Hochhaus. Offenbar befänden sich noch Menschen in dem Gebäude. Es seien Schreie zu hören. Auf Videos war zu sehen, dass die Flammen auf den gesamten Wohnkomplex übergegriffen hatten.



Nach Angaben des Stadtbezirks Royal Borough of Kensington and Chelsea sind in dem Hochhaus 120 Wohnungen. Er wurde 1974 errichtet und umfassend modernisiert.

We are in attendance along with @LondonFire at a large fire in the Lancaster West Estate, W11. Pls avoid the area. More to follow — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 14. Juni 2017