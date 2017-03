Suche nach vermisster Stundentin: Polizeihund schlägt auf Donau an

Die 20-jährige Studentin aus Regensburg, Marina Klaar, bleibt weiter vermisst. Am Donnerstag suchte die Polizei das Donauufer mit Spürhunden wasserseitig ab. Ganz in der Nähe der Stelle, an der ihr Handy gefunden wurde, schlugen die Hunde an, wie ein Polizeisprecher dem stern bestätigte. Der "Bild"-Reporter, der zunächst davon berichtet hatte, lud ein Video der Suchaktion auf seinem Twitter-Kanal hoch. Darauf zu sehen: Ein Spürhund im vorderen Bereich eines Polizeischlauchbootes. Als es in Ufernähe am Fundort des Handys vorbeifährt, paddelt das Tier aufgeregt mit seinen Pfoten auf der Wasseroberfläche und beginnt zu bellen.



Beinahe unheimlich: Ausgerechnet am Fundort des Handys der vermissten #Malina am Ufer der #Donau in #Regensburg schlägt Leichenspürhund an pic.twitter.com/TS8XaFwBYQ — Jörg Völkerling (@jv_joevoe) 23. März 2017

Auch die anderen Hunde im Einsatz sollen an der Stelle ähnlich reagiert haben. Die Polizei erwägt nun einen Tauchereinsatz an dieser Stelle. "Das wird morgen Vormittag entschieden", sagt ein Sprecher. Bisher hatten sich die Beamten wegen des hohen Wasserspiegels und der schlechten Sicht gegen den Einsatz von Tauchern entschieden.

Malina Klaar seit Tagen verschwunden

Klaar wird seit Sonntag vermisst. Die Studentin hatte sich am frühen Morgen alleine und zu Fuß von einer Party in einem Kulturzentrum auf den Weg nach Hause aufgemacht. Gegen sechs Uhr morgens hatte sie ihrer Mitbewohnerin mit dem Handy mitgeteilt, dass sie sich am Regensburger Stadtpark aufhalte. Dieser liegt in unmittelbarer Nähe des Herzogparks und somit ebenso nicht auf der üblichen Route der jungen Frau (siehe Karte unten). Allerdings ist sie erst vor Kurzem für ihr Studium nach Regensburg gezogen und kennt sich nach Angaben der Polizei in der Stadt noch nicht so gut aus. Zudem gebe es Hinweise darauf, dass sie alkoholisiert gewesen sei, so ein Sprecher der Polizei gegenüber dem stern.

Hinweise zum Aufenthaltsort von Malina Klaar nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg unter der Telefonnummer (0941) 50 62 888 entgegen.