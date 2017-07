Mann setzt sich auf Waffe und schießt sich in Penis

Es gibt Geschichten, die tun schon beim Zuhören weh. Diese hier aus Jacksonville, Florida, in den USA ist so eine. Ein Mann steigt in sein Auto ein und setzt sich dabei auf seine Waffe, die auf dem Fahrersitz liegt. Dabei löst sich ein Schuss und trifft den Mann in den Penis.

Wie der "Orlando Sentinel" berichtet, rannte er danach in Panik in das Haus seiner Freundin. Sie brachte ihn dann in ein Krankenhaus, wo er operiert wurde.



Mann namens Trigger schießt sich in Hüfte

Laut Polizei soll der 38-Jährige bereits mehrfach wegen Kokain-Besitzes im Gefängnis gesessen haben. Jetzt droht ihm dort wieder ein Aufenthalt wegen unerlaubten Waffenbesitzes.



Erst vor wenigen Wochen hatte sich ebenfalls in Jacksonville ein Mann namens Trigger (zu deutsch: Abzug) versehentlich in die Hüfte geschossen, als er ausrutschte und sich beim Fallen ein Schuss aus seiner Waffe löste, die er am Gürtel trug. Auch er wurde ebenfalls wegen illegalen Waffenbesitzes angeklagt.