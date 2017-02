Wer bitte klaut denn einen Pinguin? Und vor allem: Warum?

Im Luisenpark in Mannheim hat offenbar jemand einen kleinen Humboldt-Pinguin gestohlen. Seit Samstag wird das Tier vermisst. Polizei und Park gehen von Diebstahl aus. Bisher fehlt von dem kleinen Vogel jede Spur. "Die Kollegen sind noch einmal im Luisenpark und prüfen alles", sagte ein Polizeisprecher. Die Behörden wollten auf dem weitläufigen Gelände erneut nach Spuren suchen und sicher gehen, dass der rund fünf Kilogramm schwere Pinguin nicht doch weggelaufen oder von einem Tier weggeschleppt worden sei. Eine Mitarbeiterin des Parks sagte gegenüber "RNZ", dass man auch nicht ausschließen könne, dass ein Fuchs oder Raubvogel den kleinen Pinguin geholt hat.

Auf Facebook sucht der Luisenpark auch direkt: "Das Tier ist im April 2016 geboren, also nicht mal ein Jahr alt und noch entsprechend schutzbedürftig!" Der kleine "Nummer 53" sei "gefährdet und auf Dauer nicht überlebensfähig", da er nicht mehr in seiner gewohnten Umgebung sei, kein gewohntes Essen und vielleicht nicht ausreichend Flüssigkeit bekomme.

"Wir hoffen immer noch auf die Vernunft des Täters - dass er zum Beispiel das Tier irgendwo ablegt und es gefunden wird", sagte der Polizeisprecher. Der Pinguin trägt eine Flügelmarke und einen implantierten Erkennungs-Chip. Die Polizei schloss auch nicht aus, dass der Täter den Pinguin in die nahen Flüsse Rhein oder Neckar werfen könnte. "Unsere Streifen prüfen solche Möglichkeiten."

Verschwundene Pinguine als "Urban Legend"

Das plötzliche Verschwinden eines Pinguins ist eine im Netz bekannte sogenannte Urban Legend. Dabei geht es immer um ein kleines Kind, das im Zoo heimlich einen Pinguin in seinen Rucksack steckt und dann zu Jause in der Badewanne von seinen Eltern erwischt wird, wie es mit dem Vogel badet. Die Anekdote taucht immer wieder in Internetforen auf, soll demnach bereits in mehreren US-Städten passiert sein. Doch in der Regel handelt es sich dabei um haltlose Gerüchte, die durch Anfragen bei den Zoos widerlegt werden können. Auch in Deutschland machte die Legende bereits die Runde. Im Jahr 2008 berichteten mehrere deutsche Medien, wie ein kleiner Junge in Köln angeblich einen Pinguin entführt habe. Den Fall hatte es so nicht gegeben.

Sollte tatsächlich kein anderes Tier für das Verschwinden von "Nummer 53" verantwortlich sein, hat sich möglicherweise jemand in Mannheim von dieser "Urban Legend" inspirieren lassen.