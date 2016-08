Mehrere Tote bei Anschlag in der Türkei

Bei einem Autobombenanschlag im Südosten der Türkei sind am Freitag nach amtlichen Angaben zahlreiche Menschen getötet worden. Mediziner berichteten zudem von mehr als 60 Verletzten. Die Attacke galt einer Polizeidienststelle in der Stadt Cizre. Der Ort liegt in der überwiegend von Kurden bewohnten Provinz Sirnak, die an Syrien und den Irak angrenzt. Zu dem Anschlag bekannte sich zunächst niemand. Die türkische Regierung hat jedoch die kurdische PKK in den vergangenen Wochen bereits für eine Reihe von Anschlägen im unruhigen Südosten des Landes verantwortlich gemacht. Zu mindestens einer Attacke auf eine Polizeidienststelle hatte sich die PKK bekannt. Die Miliz kämpft seit drei Jahrzehnten um mehr Autonomie für die Kurden. In dem Konflikt sind 40.000 Menschen ums Leben gekommen.