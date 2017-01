Autofahrer rast in Melbourne in Menschenmenge

Ein Autofahrer ist im Zentrum der australischen Stadt Melbourne in eine Fußgängerzone gerast. Dabei gab es Tote und Verletzte. Nach Angaben der Polizei war der 26-jährige Mann in der Mitte einer großen Kreuzung chaotisch im Kreis gefahren, bevor er in eine Fußgängerzone gerast sei. Dort habe er absichtlich Passanten angefahren. Einen terroristischen Hintergrund schloss die Polizei aber aus. Graham Ashton von der Victoria State Police: "Moment sind drei Todesopfer bestätigt worden. Ein Mann und eine Frau, beide zwischen 30 und 40 Jahre alt. Außerdem ein Kind. Sie sind an unterschiedlichen Orten auf der Bourke Street gestorben. Sie standen an unterschiedlichen Kreuzungen, als das Auto vorbeikam. Deshalb glauben wir nicht, dass die Toten in einer Beziehung zueinander standen." Während seiner Fahrt soll der Täter Passanten angeschrien haben. Einige von ihnen versuchten vergeblich, ihn zu stoppen. Schließlich gelang es der Polizei, dass Auto des Mannes zu rammen und ihn zu überwältigen. Er wurde festgenommen. Nach Angaben der Polizei soll er bereits wegen anderer Verbrechen bekannt sein. Bei dem Vorfall wurden mindesten 20 Menschen verletzt. Die Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort, um die Opfer zu versorgen. Das Areal rund um den Ort des Zwischenfalls wurde gesperrt. Bürger wurden aufgefordert sich von der Gegend fernzuhalten.