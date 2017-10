Polizei nimmt Verdächtigen nach Messerattacke fest

MARCUS DA GLORIA MARTINS, SPRECHER POLIZEI MÜNCHEN "In der weiteren Folge hat sich dann herauskristallisiert, dass ein bislang als solcher identifizierter Einzeltäter offensichtlich wahllos Passanten mit einem Messer angegriffen hat. Wir haben insgesamt sechs Tatorte mit insgesamt vier Verletzten und zwei weiteren Personen, die zwar angegriffen wurden, aber nicht verletzt wurden. Aktuell wissen wir nichts von Schwerverletzten. Die Person ist dann eine geraume Zeit auf der Flucht gewesen. Wir haben entsprechend unsere vorbereiteten Maßnahmen in Gang gesetzt und haben dann gegen 11:30 im rahmen von Fahndungsmaßnahmen im Bereich der Otto-Brunner-Straße eine Person wahrgenommen, die dann bei der Sichtbarwerdung der Einsatzkräfte die Flucht ergriffen hat. Kurze Zeit später hatten wir die Person dann. Ob es sich hierbei um den Täter handelt, können wir momentan noch nicht bestätigen. Es ist allerdings so, dass die Personenbeschreibung, die ja durch uns veröffentlich wurde, sehr stark in die Richtung der festgestellten Person geht. Die Person ist festgenommen und befindet sich momentan in Polizeigewahrsam. Das ist der aktuelle Stand der Dinge."