Mexikaner zu Trumps Plänen: "Eine Mauer wird nicht viel helfen"

Etwa 3200 Kilometer lang ist die Grenze zwischen Mexiko im Süden und den Vereinigten Staaten im Norden. US-Präsident Donald Trump will die USA mit einer Mauer vor illegalen Einwanderern schützen. Es war eines seiner wichtigsten Themen im Wahlkampf. Nun kündigte er an, umgehend mit dem Bau zu beginnen. In Mexiko rangierten die Reaktionen am Mittwoch zwischen Ernüchterung und Unverständnis. DUAL MEXICAN-AMERICAN CITIZEN, IRMA MOLINA "Eine Mauer wird nicht viel helfen. Sie wird vor allem für die Beziehungen beider Länder hinderlich sein. Ich glaube, dass mexikanische Arbeitskräfte wichtig für die Vereinigten Staaten sind." PRESIDENT OF THE CIUDAD JUAREZ TRANSPORT ASSOCIATION, MANUEL SOTELO "Die Mauer existiert doch schon in Teilen. Und jetzt will er den Rest bauen. Das kann er natürlich tun. Aber es sendet wirklich ein schlechtes Signal an Mexiko und den Rest der Welt." CIUDAD JUAREZ RESIDENT, RUBEN HERNANDEZ "Mit uns hat das doch nichts zu tun, warum sollten wir dafür bezahlen? Er sagt, er will uns besteuern? Das ist Quatsch, er ist verrückt." Tijuana zählt zu den meistgenutzten Grenzübergängen der Welt. Zumeist fahren hier Mexikaner zur Arbeit in den USA, US-Amerikaner kaufen in Mexiko günstig ein. Manche Unternehmer begreifen Trumps Kursänderung im Freihandel hier auch als Chance. PRESIDENT OF THE BUSINESS COORDINATING COUNCIL OF TIJUANA, HUMBERTO JARAMILLO "Einen Container nach Asien zu schicken kostet ein Drittel von dem, was in den USA fällig ist. Und unsere Geschäftskultur ist gut mit der asiatischen verknüpft." PRESIDENT OF COMPARMEX TIJUANA, GILBERTO FIMBRES "In Wisconsin oder Illinois haben sie die Grenze doch nie gesehen. Sie wissen nicht, dass es schon eine Mauer gibt, aber reden darüber. Ich habe mit der Mauer schon seit 40 oder 50 Jahren zu tun." Mexikos Präsident Pena Nieto äußerte sich bisher nicht dazu, ob er ein für kommenden Dienstag geplantes Treffen mit Trump in Washington absagen oder daran teilnehmen werde.