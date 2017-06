Mexikanische Raffinerie brennt - neun Menschen verletzt

In der Raffinerie des staatlichen Ölkonzerns von Mexiko ist am Mittwoch ein heftiges Feuer ausgebrochen. Die Flammen schlugen Dutzende Meter in die Höhe. Neun Menschen mussten mit Verletzungen in Krankenhäuser eingeliefert werden. Rund um die Anlage wurden die Anwohner in Sicherheit gebracht. Doch nicht alle fühlten sich ausreichend informiert. O-TON MARISELA SANTIAGO, ANWOHNERIN: "Wir wollten mit unseren Hunden Gassi gehen und dann wieder nach Hause. Aber wir wurden überhaupt nicht informiert. Die Nachbarn sind schon weg, und wir werden auch bald verschwinden, genau wie sie. Wir suchen uns einen Ort, der sicherer ist." Heftige Regenfälle hatten am Dienstag Überschwemmungen ausgelöst, dadurch wurde offenbar ein Rückhaltebecken zerstört. Das Schweröl verteilte sich auf dem Gelände und fing Feuer. Wie die Firma mitteilte sei der Brand inzwischen unter Kontrolle gebracht worden.