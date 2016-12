Bei Explosionen auf einem Markt für Feuerwerkskörper in der Nähe von Mexiko-Stadt sind mindestens 29 Menschen gestorben. Außerdem seien mindestens 70 Personen verletzt worden, teilte die mexikanische Bundespolizei mit. Die Explosionen ereigneten sich am Dienstag in Tultepec, 32 Kilometer nördlich der Hauptstadt. Bilder des lokalen Fernsehens zeigten mehrere Explosionen, eine über dem Markt hängende Rauchwolke und in Panik flüchtende Menschen. O-TON FEDERICO JUAREZ, AUGENZEUGE: "Wir waren gerade in der Nähe der Toiletten, als es eine Explosion in einem der Stände gab. Und dann mehrere Explosionen, eine nach der anderen. Viele Menschen fingen an zu Boden zu gehen. Sie rannte und viele stürzten hin. In der ganzen Straße fielen Betonteile und Ziegel herunter." Die Staatsanwaltschaft soll nun ermitteln, wie es zu dem Unglück kam. Auf dem Markt hatte es bereits im September 2005 eine Explosion gegeben, bei der viele Menschen verletzt wurden. Tultepec ist das Zentrum der mexikanischen Pyrotechnik-Industrie. Viele Mexikaner decken sich hier mit Raketen und Böllern ein. Mexikanische Medien berichteten, dass zum Zeitpunkt der Explosion etwa 300 Tonnen Feuerwerkskörper hier gelagert gewesen seien.