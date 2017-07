Krokodil greift Mann in Hotelpool mehrfach an

Ein Hotelangestellter eines Ferienressorts auf der karibischen Insel Cozumel, Mexiko, ist nach Feierabend zur Erfrischung in den Pool gesprungen. Er ahnte nicht, dass ein ausgewachsenes Krokodil im Wasser lag. Dieses griff den 23-Jährigen sofort an und biss ihn mindestens fünf Mal, so der Zivilschutz.

Das Opfer versuchte aus dem Wasser zu gelangen, Kollegen eilten herbei, bewarfen das Reptil mit Steinen und Stöckern, bis es von dem jungen Mann abließ. Vor allem an den Armen wurde der Mann schwer verletzt, er wurde in eine Privatklinik gebracht, teilten die Behörden mit.

Die Feuerwehr von Cozumel konnte das Tier schlussendlich nach etwa 90 Minuten fangen, schreibt "El Universal". Vermutlich war es aus einer der nahegelegenen Lagunen in die Hotelanlage gekommen.

Krokodilangriffe in Mexiko keine Seltenheit

Nur zehn Tage zuvor war es bereits zu einem Krokodilangriff unweit von Cancún entfernt gekommen. Bei der Attacke verlor ein betrunkener Tourist seinen Arm, als er in den See Nichupté urinierte.

Das Quintana-Roo-Gebiet gilt als Touristenmekka, ist aber gleichzeitig ein wichtiges Tropenareal für eine große Artenvielfalt an Flora und Fauna. Die Krokodile, die dort leben, sind teilweise über drei Meter lang.