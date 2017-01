Der Colima in Mexiko ist derzeit sehr aktiv. Am Dienstagmorgen Ortszeit spuckte der im Westen des Landes gelegene Vulkan eine Säule aus Rauch und Asche in den Himmel. Diese weithin sichtbare Fahne schoss rund 1,5 Kilometer hoch aus dem Krater und wurde dann vom Wind in Richtung Südosten getrieben. Der rund 3.800 Meter hohe Colima zählt zu den aktivsten seiner Art in Mexiko, seit Oktober wurden verstärkte Ausstöße beobachtet. Das könnte nach Ansicht von Vulkanologen mit der Entstehung eines neuen Lavaschilds zusammenhängen. Der auch als Feuervulkan bekannte Colima gehört zum Pazifischen Feuerring. In Mexiko sind mehr als 3.000 Vulkane, doch nur ein gutes Dutzend davon gilt als aktiv.