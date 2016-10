Mexikos Vulkan Colima spuckt Lava und Asche

Nach der jüngsten Aktivität des mexikanischen Vulkans Colima im Westen des Landes, mussten nach Angaben des Katastrophen Schutzes Hunderte Menschen in Sicherheit gebracht werden. Zivilschutz-Generaldirektor Ricardo de la Cruz am Samstag in der Nähe des Vulkans: "Wir tun alles, was wir können, um die Menschen auf eine respektvolle Art und Weise dazu zu bewegen, ihre Häuser zu verlassen. Es ist ein sensibles Thema. Denn wir wissen nicht, was passieren wird oder ob die vulkanische Aktivität zurückgehen wird. Trotzdem müssen wir uns darauf vorbereiten. Gerade in der Nacht ist eine Evakuierung schwierig." In zwei Dörfern wurden etwa 350 Menschen dazu aufgerufen, ihre Wohnungen und Häuser zu verlassen. Und wenn es dunkel ist kann man die flüssige Lava besonders gut sehen. Es handelt sich um ein bedrohliches aber auch faszinierendes Naturschauspiel. Gabriel Reyes, Direktor des Observatoriums der Universität Colima am Freitag mit seiner Einschätzung der Entwicklung: "Wir haben eine Veränderung der Aktivität festgestellt. Und wir haben eine andere Art von Aktivität gesehen, die in der Regel mit einer Explosion von Material in Verbindung gebracht wird. Man konnte vor kurzem die Glut beobachtet, nachdem sich das Material in der vulkanischen Kuppel aufgelöst hat. Und die letzten 24 Stunden, muss ich sagen, waren dramatisch." Der etwa 3800 Meter hohe Feuerberg wird zu dem Pazifischen Feuerring gezählt und gilt als einer der aktivsten in Mexiko. Der Colima liegt rund 450 Kilometer westlich von Mexiko-Stadt. Und die Behörden warnten vor Reisen in die Region rund um den Vulkan.