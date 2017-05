Minenarbeiter finden 360-Kilo-Smaragd in Brasilien

Rekordverdächtige 360 Kilogramm schwer ist ein Smaragd, der jüngst im Norden Brasiliens gefunden wurde. Der dunkelgrüne Riesen-Edelstein ist rund 1,30 Meter hoch. In der Carnaiba-Mine im Distrikt Pindobacu wurde der Brocken ans Tageslicht befördert. 200 Meter tief lag er hier unter der Erde. Eine Zukunft als Ohrring oder Brosche hat der Smaragd nicht zu befürchten, weiß Juwelier Edilson Araujo. JEWELLER, EDILSON ARAUJO "Als Schmuckstein ist er nicht geeignet, er bietet sich eher für Menschen an, die Objekte dieser Art sammeln." Und genau an so einen wurde der Klumpen nun verkauft - berichtet dessen Anwalt. Der Name des Käufers bleibt geheim. Nur so viel: Der Stein könnte schon bald in Museen oder Bibliotheken ausgestellt werden. Auch über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Auf über 300 Millionen Dollar wurde vor Jahren schon ein 20 Kilogramm schwerer Stein geschätzt. Bei 360 Kilo könnten es noch einmal deutlich mehr sein.