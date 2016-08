Italien wird nach den Worten von Ministerpräsident Matteo Renzi die bei dem jüngsten Erdbeben zerstörten Orte wieder aufbauen. Das habe derzeit Priorität, sagte Renzi am Donnerstag in Rom. Zugleich sei es wichtig, die Maßnahmen zum Schutz vor Erdbeben in Italien zu verbessern. Künftig müsse man sich mehr auf vorbeugende Schritte konzentrieren. Bei dem Beben in der Nacht zum Mittwoch in Mittelitalien wurden mindestens 250 Menschen getötet. Die Erschütterungen der Stärke 6,2 zerstörten zahlreiche Gebäude in der Region. Immer wieder kam es auch zu Nachbeben, die die Rettungsarbeiten erschweren.