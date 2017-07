Dieser Junge ist Gazas jüngster Verkehrspolizist - aus einem traurigen Grund

Hier in Gaza sterben viele Menschen bei Autounfällen. So starb auch mein Vater. Der Tot ist sehr schwierig. Besonders, wenn es deinen Vater trifft. Mein Name ist Mohammad Iyad Kafarneh. Ich bin zwölf Jahre alt und der jüngste Verkehrspolizist. Jetzt gerade fahre ich mit meinen Kollegen zur Arbeit, wo wir den Verkehr regeln. Komm mit! Die Regierung hat mir erlaubt, Verkehrspolizist zu werden, um Leuten zu helfen und Leben zu retten.

Außerdem bringe ich auch Kindern bei, wie sie die Straße sicher überqueren. Wenn die Ampel rot ist, müssen wir stehen bleiben. Wenn sie gelb ist, machen wir uns bereit zum Loslaufen… und bei grün gehen wir langsam rüber.





Kinder: "Schau in beide Richtungen, bevor du über die Straße gehst." "Ich halte mich an die Ampeln." "Ich überquere die Straße an den Zebrastreifen."





Wenn ich meinen Job mache, reagieren manche Leute freudig, andere traurig und manche sind überrascht, dass ich den Verkehr organisiere. Mohammad ist ein ambitioniertes Kind.





MOSTAFA ALSHAER





Wir Polizisten überbringen eine Botschaft durch Mohammad. Sowohl zu den Kindern, als auch den Fahrern. Mein Vater starb vor einem Jahr, als er zu schnell mit einem Motorrad fuhr. Er ist in einen Lastwagen gefahren. Meine Geschwister und ich wurden wegen des Unfalls zu Waisenkindern. Ich wollte etwas Gutes tun und andere Kinder davor beschützen, ihre Eltern zu verlieren. Wenn ich den Verkehr regle, freue ich mich, Menschen dabei zu helfen. Bei der Arbeit fühle ich mich erwachsen. Aber Zuhause merke ich, dass ich jung bin und will mit meinen Freunden spielen. Es stimmt, dass ich für einen Verkehrspolizisten sehr jung bin. Aber wenn ich erwachsen bin, werde ich Erfahrung darin haben, Leben zu retten.