Der gewählte US-Präsident Donald Trump macht nicht nur politisch Schlagzeilen. Nun beschäftigt sich auch die Welt der Zoologie mit dem 70-Jährigen, genauer gesagt, mit seiner blonden Haarpracht. Die Biologe Vazrick Nazari hat eine neu entdeckte Mottenart nach dem US-Milliardär benannt. Neopalpa donaldtrumpi heißt das Insekt. Die gelb-weißen Schuppen erinnerten an Trumps Frisur, schreibt Nazari in einem Artikel für die Fachzeitschrift ZooKeys. Der Name solle die Öffentlichkeit auf den Schutz bedrohter Lebensräume aufmerksam machen. Von möglichen Mauerbauplänen wird sich die Motte übrigens wohl nicht einschüchtern lassen. Sie lebt - ganz grenzüberschreitend - in Südkalifornien und Mexiko.