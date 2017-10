In München hat ein Angreifer am Samstag nach Polizeiangaben mehrere Menschen mit einem Messer verletzt. Der Täter sei auf der Flucht, teilte die Polizei auf Twitter mit. Sie rief dazu auf, den Tatort um den Rosenheimer Platz zu meiden. Anwohner sollten in ihren Häusern bleiben. "Wir fahnden mit allen verfügbaren Polizeikräften nach dem Täter", so die Polizei Die Hintergründe der Tat seien noch unklar.