Diese Amateuraufnahmen zeigen wie kürzlich in Zentral-Myanmar eine buddhistische Pagode bei Pakokku in den Fluten des Flusses Irrawaddy versinkt. Nach Behördenangaben hatten langanhaltende Niederschläge dazu geführt, dass der reißende Strom das Fundament des Gebäudes weggespült hat und so die buddhistische Pagode schließlich mit sich riss.