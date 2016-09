Das Erdbeben, das am 24. August Mittelitalien erschüttert hat, forderte nicht nur Hunderte Tote, sondern hinterließ auch weitere sichtbare Spuren im Land. So wie dieser gewaltige Riss am Monte Vettore. Dabei handelt es sich um eine tektonische Bruchstelle. Die Länge beträgt rund 25 Kilometer und sie verläuft über das Gebiet von Arquata del Tronto sowie Castelluccio di Norcia im Apennin. Italien liegt zwischen mehreren tektonischen Platten und ist bekanntermaßen ein Erdbebengebiet. Die Forscher machten sich daher nach dem schlimmen Beben sofort auf den Weg, um möglichst viele weitere Daten zu sammeln, wie der Geologe Marco Menichetti von der Universität Urbino am Monte Vettore sagt: "Es ist extrem wichtig, dass wir verstehen, wie diese Verwerfungslinien arbeiten - wie sie Erdbeben erzeugen. Sie geben uns nützliche Informationen, was wir beim Bauen beachten sollten und wie wir mit den Erdbeben leben können, die die italienische Halbinsel heimsuchen." Dafür haben sich Wissenschaftler aus verschiedenen Regionen des Landes zusammengetan. Sie hoffen durch ihre Forschungen, die Zusammenhänge und Risiken in Zukunft besser einschätzen zu können.