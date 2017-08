Polizei beendet Gruppen-Schlägerei in der Innenstadt

Nachrichten aus Deutschland im stern-Ticker:

Göttingen: Gruppen-Schlägerei in der City - Polizeieinsatz

In der Göttinger Innenstadt haben laut Polizei Syrer und Libanesen aufeinander eingeprügelt. Insgesamt waren 200 Menschen zusammengekommen, aber nicht alle waren aktiv an der Auseinandersetzung am Sonntagabend beteiligt, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Viele sollen nur zugeschaut haben. Wie viele Menschen sich schlugen, war zunächst noch unklar. Ernsthaft verletzt wurde niemand. Die Polizei rückte mit 25 Einsatzkräften an. Nach rund drei Stunden war der Einsatz beendet. "Die Sache ist noch ziemlich unübersichtlich", hieß es bei der Polizei. Ob es einen speziellen Grund für das Aufeinandertreffen gab, war unklar. Einer der Beteiligten wurde festgenommen, aber kurz darauf wieder entlassen, wie der Polizeisprecher sagte.

Oberhausen: Linienbus kracht in Auto - sechs Kinder verletzt

Schwerer Unfall in nordrhein-westfälischen Oberhausen: Beim Zusammenprall von einem Linienbus und einem Auto im Zentrum von Oberhausen sind acht Menschen leicht verletzt worden - darunter sechs Kinder. Der Bus krachte am Sonntagnachmittag an einem Stauende in den Pkw, wie die Polizei weiter mitteilte. Vier Kinder im Alter von einem, drei, fünf und sechs Jahren wurden im Auto verletzt. Im Bus gab es ebenfalls vier Verletzte, unter ihnen zwei Kinder. Sanitäter kümmerten sich um die Verletzten. Sechs von ihnen wurden ins Krankenhaus gebracht. Gegen den 28 Jahre alten Busfahrer wurden Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzungen aufgenommen.

Mülheim an der Ruhr: Baum kracht während Grillparty in Haus



Während einer Gartenparty ist in Mülheim an der Ruhr (Nordrhein-Westfalen) ein 20 Meter großer Baum umgestürzt und in ein Haus gekracht. Die Bewohner und ihre Gäste befanden sich zum Zeitpunkt des Unglücks, am Sonntagabend, nicht im Haus - sie waren im Garten und grillten. Nach Angaben der Feuerwehr vom Montag war der Baum morsch. Die Feiernden kamen mit dem Schrecken davon. Das Haus allerdings sei größtenteils zerstört und unbewohnbar, sagte ein Feuerwehr-Sprecher. Die Bewohner kamen zunächst bei Bekannten unter.