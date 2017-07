Frau entdeckt männliche Wasserleiche

Nachrichten aus Deutschland im stern-Ticker:

Berlin: Männliche Wasserleiche gefunden



Auf der Rückseite des Rathauses Reinickendorf machte eine Passantin einen Gruselfund: Sie entdeckte eine Wasserleiche im Graben. Die Frau alarmierte sofort die Feuerwehr und Polizei. Die zogen dann die Leiche aus dem Wasser. Dabei handelt es um einen älteren Mann. Nach bisher unbestätigten Meldungen soll der Mann wohl schon länger im Wasser gelegen haben. "Bisher gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden", erklärte eine Polizei-Sprecherin. Die Leiche wurde von der Kripo zur Gerichtsmedizin gebracht. Sobald der Tote identifiziert ist, wird geprüft, ob es sich bei dem Mann um einen Vermissten handelt.

Balve: Stute von Unbekanntem schwer verwundet

Schockierende Tat in NRW: In einer Kleinstadt im Sauerland ist in der Nacht von Sonntag auf Montag eine 15-jährige Stute derart schwer verletzt worden, dass sie aktuell lahmt und vorerst nicht mehr für den Springsport zur Verfügung stehen kann. Wie die "Westfalenpost" berichtet, wurde dem Tier von einem noch unbekannten Täter wahrscheinlich ein "spitzer langer Gegenstand" ins Geschlechtsteil gerammt, wodurch schwere Schnittverletzungen entstanden.

Nun hofft die Polizei auf mögliche Zeugen aus der Bevölkerung, denen im Umfeld der in Wocklum gelegenen Reitanlage Verdächtiges aufgefallen ist.

Lübeck: Drei Festnahmen nach Messerstecherei in Linienbus

Im Zuge einer Auseinandersetzung in einem Linienbus sind am Mittwochabend drei Menschen verletzt worden. Zwei Tatverdächtige seien noch am Tatort festgenommen worden, ein dritter Mann sei geflüchtet, konnte später aber in einer Gaststätte dingfest gemacht werden, schreibt die Polizei, die mit acht Streifenwagen und einem Sondereinsatzkommando ausgerückt war. Warum es zu dem Streit gekommen war, blieb zunächst unklar.

München: Rettungswagen kippt um - mehrere Verletzte

Fullscreen

Gestern Nachmittag kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Rettungsfahrzeug aus Österreich und dem Auto einer Münchnerin. Das Rettungsfahrzeug aus der Steiermark war auf einer Rückholfahrt aus Slowenien unterwegs zum Krankenhaus. An einer Kreuzung kam es zum Zusammenstoß. Dabei kippte der Rettungswagen auf die Fahrerseite. Der Mitarbeiter eines Geschäfts und ein unbeteiligter Autofahrer begannen sofort mit Erste-Hilfe-Maßnahmen. Die Autofahrerin sowie der Patient im Rettungswagen wurden bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Auch der Notarzt, der den Transport begleitete, wurde leicht verletzt.

Freyung: Autofahrer stirbt bei Kollision mit Lkw

Ein tschechischer Autofahrer ist in Niederbayern seinen schweren Verletzungen erlegen, die er beim Zusammenstoß mit einem Lkw erlitten hatte. Demnach überholte der 34-Jährige auf der Bundesstraße 12 in Höhe Linden trotz starken Regens mehrere Pkw, als er ins Schleudern geriet, gegen die Leitplanke prallte und anschließend gegen den entgegenkommenden Lkw krachte.

Dabei zog sich der Mann so schwere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der 64-jährige Lastwagenfahrer blieb unverletzt, die B12 musste insgesamt drei Stunden gesperrt werden.

Nachrichten von Mittwoch, 12. Juli:



Düsseldorf: Mann befriedigt sich vor zwei Frauen

Zwei Düsseldorferinnen haben am Dienstagabend auf der Fahrt in einem Regionalexpress eine unangenehme Erfahrung machen müssen: Wie die Polizei berichtet, saßen die beiden Frauen in einer Vierersitz-Gruppe, als sich ein junger Mann zu ihnen setzte und das Duo in ein Gespräch verwickelte. Noch währenddessen habe der 28-Jährige sein Geschlechtsteil aus der Hose geholt und begonnen, sich zu befriedigen.

Die beiden 21-Jährigen verließen entsetzt die Situation, wurden am Hauptbahnhof der NRW-Landeshauptstadt jedoch erneut von dem Mann angesprochen. Daraufhin schalteten die Frauen die Bundespolizei ein, die den 28-Jährigen nach kurzer Fahndung ausfindig machen konnte und ihn mit aufs Revier nahm. Dort stellte sich heraus, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen exhibitionistischer Handlungen.

Ebstorf: Hund beißt 14-Jährige ins Gesicht

Sie ging nichts Böses ahnend in Ebstorf nahe Lüneburg mit ihren zwei Freundinnen und deren Hunden spazieren. Plötzlich schoss ein größerer, schwarzer Hund herbei, der sich laut Angaben der Polizei auf den Jack Russell Terrier der Freundin habe stürzen wollen. Das Mädchen griff ein, versuchte den Jack Russell Terrier auf den Arm zu nehmen, um ihn vor dem fremden Hund zu schützen. Hierbei wurde sie von dem fremden Hund ins Gesicht gebissen und erlitt eine blutende Verletzung. Das Mädchen wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht nun den Besitzer des Hundes. Vom Hund ist lediglich bekannt, dass er längeres, komplett schwarzes Fell hat und kein Halsband trug. Hinweise nimmt die Polizei Ebstorf unter der Rufnummer 05822/960910 entgegen.





Prüm: Mutmaßlicher Amokläufer festgenommen

Spezialkräfte der Landespolizei Trier haben in Prüm einen 52-Jährigen in seiner Wohnung überwältigt und verhaftet. Der Mann hatte die Rettungsleitstelle angerufen und damit gedroht, er werde Amok laufen, außerdem sei er im Besitz von Sprengstoff. Nachdem der Anrufort ermittelt war, riegelte die Polizei dort alles ab und verschaffte sich Zugang zu der Wohnung. Bei der Festnahme wehrt, sich der Mann nicht, er soll sich, sagt Karl-Peter Jochem, Sprecher des Präsidiums, "in einer psychischen Ausnahmesituation" befunden haben. Der 52-Jährige wurde zunächst zur Inspektion Prüm gebracht.



Hamburg: Unbekannte setzen fünf Autos in Brand

Gerade einmal drei Tage nach dem von Ausschreitungen überschatteten G20-Gipfel haben in der Hansestadt erneut mehrere Pkw gebrannt. Im Stadtteil Uhlenhorst seien in der Nacht zum Mittwoch in einer Straße drei Fahrzeuge durch Flammen erheblich beschädigt worden, in einer anderen Straße zwei weitere, sagte ein Feuerwehrsprecher am Morgen. Nach Angaben der Polizei wurden vier weitere Autos durch die Hitze beschädigt. Vermutlich handelte es sich um Brandstiftung, so der Sprecher. Hinweise auf einen politischen Hintergrund oder einen Tatverdächtigen gab es nach Polizeiangaben zunächst nicht. Die Höhe des Sachschadens war noch nicht bekannt.

Minden: Bereits 16 Verletzte nach Jacht-Explosion

Nachdem eine Motorjacht im Hafen von Minden (NRW) explodierte, wurde nun bekannt, dass sich die Zahl der Verletzten auf 16 erhöht hat. Der Leiter der Feuerwehr Minden, Heino Nordmeyer, äußerte sich dazu: "Die drei Schwerverletzten wurden operiert, sind aber stabil." Zwei von ihnen waren auf dem Schiff, als es explodierte. Sie wurden von Trümmern verschüttet. Da das Boot zum Teil unter Wasser geriet, kam auch einer der Menschen an Bord mit dem Kopf unter Wasser. Der dritte Schwerverletzte stand am Steg und wurde im Gesicht getroffen. Am Dienstagabend war das Boot gegen 22.30 Uhr im Jachthafen aus bislang ungeklärter Ursache explodiert.

Kempten: Polizei bringt Schülerin zur Prüfung

Ihr Motorroller streikte, ihr Handy hatte sie an diesem Tag vergessen: Im Allgäu hat die Polizei einer 18-Jährigen aus der Misere geholfen. Demnach hatte die Schülerin, die eigentlich ihre Abschlussprüfung an einer Berufsschule schreiben sollte, eine Panne, konnte jedoch aufgrund des fehlenden Telefons niemanden darüber informieren. Rein zufällig kam in diesem Moment eine Streife vorbei, die spontan Hilfe zusagte. So informierten die Beamten die Schule und chauffierten die 18-Jährigen zudem im Polizeiwagen direkt zur Prüfung. Unterwegs, so teilten die Beamten mit, beruhigten und motivierten sie die aufgeregte Schülerin. Das Ergebnis: Die 18-Jährige hat bestanden.

Kassel: Rettungstaucher suchen nach gekentertem Angler

Nachdem am Dienstag ein Angler laut Passanten im Wasser der Fulda unterging, will die Polizei ihre Suche nach dem 44-Jährigen heute fortsetzen. Demnach sollen Rettungstaucher der Berufsfeuerwehr Kassel ab dem Morgen den in Frage kommenden Bereich erneut absuchen. Der erste Einsatz musste am Dienstagabend wegen Dunkelheit abgebrochen werden. Warum das Boot des Mannes kenterte, ist weiterhin unklar.

Berlin: Mann stirbt nach Streit vor Kneipe

Ein Handgemenge vor einer Kneipe im Stadtteil Spandau hat am Dienstagabend für einen 61-Jährigen ein tödliches Ende genommen. Demnach war der Mann mit einem 39-Jährigen in Streit geraten. Nachdem dieser zugeschlagen habe, sei das spätere Opfer plötzlich zusammengesackt, heißt es in einem Bericht des rbb.



Der herbeigerufene Notarzt habe dem Mann nicht mehr helfen können, der mutmaßliche Täter sei festgenommen worden. Nun ermittelt die Mordkommission.

Berichte, wonach der 61-Jährige stark alkoholisiert gewesen sei und einen Herzfehler gehabt habe, wollte die Polizei gegenüber dem rbb nicht bestätigen.

Neuss: Blindgänger am Hauptbahnhof entschärft - 20.000 Menschen betroffen

Am Hauptbahnhof Neuss ist am frühen Morgen ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden. Insgesamt waren von der eingerichteten Sicherheitszone 20.000 Menschen betroffen, rund 7000 von ihnen mussten während der Maßnahme ihre Wohnungen verlassen. "Eine Evakuierung in dieser Größenordnung hatten wir zuletzt vor rund vier Jahren", berichtete ein Sprecher der Stadt gegenüber der "Rheinischen Post".

Eigentlich hätte die Entschärfung bereits gegen 22 Uhr am Dienstagabend stattfinden sollen, sie verzögerte sich jedoch, weil mehrere Anwohner ihre Wohnungen nicht verlassen wollten.

Nachrichten von Dienstag, 11. Juli:



Köln: Dealer verletzt Kunden lebensgefährlich

Am frühen Morgen hat ein 24-jähriger Cannabis-Dealer einen Kunden mit einer abgebrochenen Glasflasche lebensgefährlich am Hals verletzt. Das 42-jährige Opfer musste notoperiert werden, sei inzwischen aber außer Lebensgefahr, berichtet die Polizei. Der Täter, der zunächst flüchtete, wurde später vorläufig festgenommen und soll noch heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

Bisherigen Ermittlungen zufolge wollte der 42-Jährige bei dem Dealer Marihuana kaufen, zum Geschäft kam es jedoch nicht. Als sich die Männer später erneut über den Weg liefen, habe der 24-Jährige unvermittelt mit dem abgebrochenen Flaschenhals zugestochen, heißt es im Polizeibericht.

Köln: Unbekannter rast mit Auto auf Türsteher zu

Nachdem er sich schon im Nachtclub mit den Türstehern körperlich angelegt hatte und des Lokals verwiesen worden war, rastete ein bislang Unbekannter richtig aus: Demnach drohte der Mann einem anderen, seine Schusswaffe zu holen und ihn "abzuknallen", wie die Polizei schreibt. Eine Waffe holte der Unbekannte zwar nicht, dafür aber fuhr zweimal gezielt mit seinem Pkw auf eine vierköpfige Gruppe Türsteher, allesamt dem Rockermilieu angehörend, zu. Das Quartett konnte beide Male ausweichen, jedoch wurde bei einem dritten Versuch ein 33-Jähriger seitlich erwischt, der zu Boden ging und später wegen einer leichten Verletzung ambulant versorgt werden musste.

Der Pkw-Fahrer flüchte indes unerkannt. Die Polizei habe ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung, gefährlicher Körperverletzung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet, heißt es.

Berlin: Polizei fahndet nach brutalem U-Bahn-Treter

Fullscreen

Erneut ist es an einem U-Bahnhof der Hauptstadt zu einer brutalen Attacke gekommen: Wie im Fall des jüngst verurteilten Berliner U-Bahn-Treters stieß auch der jetzige Täter sein Opfer eine Treppe hinunter, wie von der Polizei veröffentlichte Aufnahmen vom Tatort am Alexanderplatz zeigen. Demnach ereignete sich der Vorfall bereits in der Nacht zum 11. Juni, der mutmaßliche Täter wurde jetzt zur Fahndung ausgeschrieben.

Das Opfer wurde auf der Treppe von hinten gegen den Kopf geschlagen. "Durch die Wucht des Schlages stürzte der Angegriffene die gesamten Stufen der Zugangstreppe hinunter und stieß mehrfach mit dem Kopf gegen das Eisengeländer. Hierbei erlitt er eine schwere Kopfverletzung und zahlreiche Prellungen am ganzen Körper", beschrieb die Polizei das Geschehen.





Köln: Massenschlägerei vor Bordell

Zu einer Schlägerei mit bis zu 20 Beteiligten ist es in der vergangenen Nacht im Stadtteil Longerich gekommen. Nach ersten Ermittlungen seien zwei Gruppen - angeblich aus dem Rocker-Milieu - vor dem Kölner Bordell Mondial aneinander geraten, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Als die Polizei gegen drei Uhr morgens eintraf, flüchteten die Beteiligten, dabei sei ein Mann durch ein wegfahrendes Auto leicht verletzt worden, so die Polizei. Weitere Details zur Ursache sind noch nicht bekannt.

Warendorf: Rollerfahrer wird übersehen und kommt ums Leben

Am Nachmittag kam es gestern auf der Bundesstraße 475 bei Sassenberg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Rollerfahrer und einem PKW Fahrer. Der 53-jährige Rollerfahrer wurde dabei tödlich verletzt. Ihm kam ein PKW entgegen, der links in einen Wirtschaftsweg abbog und dabei den Roller übersah. Die Bundesstraße musste für einige Stunden gesperrt werden.

Nußloch: Balkon abgebrochen - Vater und Sohn stürzen sechs Meter in die Tiefe

Ein Anwohner bemerkte gestern, dass drei Balkone abgebrochen und zwei Personen in die Tiefe gestürzt seien, er alarmierte die Polizei. Es wurde festgestellt, dass an einem 12-Parteien-Mehrfamilienhaus im 2. OG ein Balkon abgebrochen war und die Balkone im Erdgeschoss und im 1. OG mit abriss. Zur Unglückszeit hielt sich ein 33-Jähriger mit seinem zwei Jahre alten Sohn auf dem Balkon auf und wurde aus etwa sechs Metern Höhe in die Tiefe gerissen. Beide Verletzte wurden geborgen und in ein Krankenhaus eingeliefert, das Gebäude wurde vorsorglich evakuiert. Das Betreten der Balkone wurde den Bewohnern des baugleichen Nachbarhauses vorsorglich auch untersagt.