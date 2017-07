Nachrichten aus Deutschland im stern-Ticker:

Groß-Umstadt: Mann sucht seinen Hund in brennendem Haus



Diese Tierliebe hätte auch tödlich enden können: In der Nacht zu Mittwoch brannte ein Haus in Groß-Umstadt in der Nähe von Darmstadt. Anwohner alarmierten die Feuerwehr. Einige Personen kamen bereits aus dem Haus gerannt, als diese eintraf, doch ein Mann suchte noch im Haus nach seinem Hund. Die Feuerwehr kam gerade noch rechtzeitig und konnte den 35-Jährigen und sein Tier aus den Flammen retten. Warum es zu dem Brand kam, ist noch unklar. Der Mann kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Der Schaden wird auf etwa 140.000 Euro geschätzt.

Tübingen: Auto kracht auf Bundesstraße frontal in Tanklaster



Nahe Tübingen sind am Dienstag ein Tanklastwagen und ein Pkw frontal ineinander gefahren. Wie es zu der Kollision kam, ist noch unklar. Der 44-jährige Autofahrer musste nach dem Unfall schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden, teilte die zuständige Polizei mit. Der 34-jährige Lkw-Fahrer erlitt nur leichte Verletzungen. Der Tanklaster war mit 34.000 Liter Benzin und Diesel beladen und wurde umgehend abgeschleppt. Die Bundesstraße 28 war bis in die Abendstunden komplett gesperrt. Der Schaden beträgt rund 90.000 Euro.

Nachrichten von Dienstag, 18. Juli:

Schrobenhausen: Fahrer lenkt brennenden Laster in unbewohntes Gebiet

Ganz großen Mut hat ein Tanklastwagenfahrer am Montag im bayerischen Schrobenhausen bewiesen: Kurz nach der Abfahrt von der B300 bei Schrobenhausen Süd bemerkte er, dass sein mit 10.000 Liter Benzin und 20.000 Liter Diesel beladener Auflieger brannte. Unter Anweisung der alarmierten Feuerwehr und trotz akuter Explosionsgefahr fuhr er den Laster aus der Stadt.



Augenzeugen berichteten von beängstigenden Szenen, als der stark qualmende und brennende Auflieger an der Vorstadtkirche vorbei, über die Gerolsbacher Straße in Richtung Aresing fuhr. Die Hitze war da bereits so stark, dass Aluminium- und Reifenteile schmolzen und der Lkw eine schwarze Spur aus verbrannten Flüssigkeiten hinter sich herzog. Der Fahrer stellten den brennenden Laster zwischen Schrobenhausen und Aresing ab und brachte sich in Sicherheit. Die Einsatzkräfte rückten mit ihrem größten Tanklöschfahrzeug an, trotzdem konnten sie das Feuer aufgrund austretendem Benzin und Diesel zunächst nicht löschen. Die enorme Hitze des Brandes löste noch einen Stoppelfeldbrand aus, der jedoch keine größeren Schäden anrichtete.



Fullscreen





Stolberg bei Aachen: "Er wird sonst zu dick" - Alarmanlage an Kühlschrank ausgelöst

Ein besorgter Vater rief am Wochenende bei der Polizei in Aachen an: Sein Sohn hatte mutmaßliche jugendliche Einbrecher beobachtet. "Die sind über einen Zaun geklettert und dann ins Haus eingebrochen. Die Alarmanlage ist angegangen", teilte der Vater der Polizei mit, die sich daraufhin sofort zum Ort des Geschehens begab. Dort stellte sich heraus: Die Alarmanlage gehörte nicht zum Haus, sondern zum Kühlschrank der Familie. Die Jugendlichen waren nicht ins Haus eingebrochen, sondern hatten nur versucht, sich etwas zu essen zu nehmen. Der Kühlschrank war allerdings mit einem Alarm gesichert – aus Gründen. Installiert hatte die Anlage die Mutter des jungen Mannes. Den Beamten erklärte sie: "Die soll verhindern, dass er sich ständig daraus bedient und noch dicker wird."

Dresden: Hitlergruß am Hauptbahnhof



Während einer Routinekontrolle im Hauptbahnhof Dresden zeigte ein 31-Jähriger den Beamten den Hitlergruß und kommentierte diesen mit den Worten "Heil Hitler". Damit nicht genug: Der Mann verhielt sich während der Kontrolle äußerst aggressiv und schlug um sich. Die Beamten mussten den Mann fesseln und zur Bundespolizeiwache bringen. Er verhielt sich weiterhin störrisch, trat nach ihnen, versuchte sich loszureißen, beleidigte die Bundespolizisten mit Sprüchen "unter der Gürtellinie" und beschimpfte sie als "Rassisten". Es wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Mann war bereits wegen anderer Gewaltdelikte und Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz auffällig geworden.

Hamburg: Hund zieht Rollstuhlfahrer in Teich

Glück im Unglück hatte ein Rollstuhlfahrer in Hamburg. Der Mann war mit seinem Hund spazieren, als sich die Leine des Vierbeiners unglücklich im Steuerungsmodul des Elektro-Rollstuhls verfing. Wie die Feuerwehr berichtet, wurde er dadurch in einen kleinen Teich gezogen und kippte um. Passanten beobachteten den Vorfall und riefen die Feuerwehr. Der Mann kam mit Unterkühlungen in ein Krankenhaus.

Nachrichten von Montag, 17. Juli:

Zwei Schwerverletzte nach Massencrash auf der A9

Schwerer Massenunfall auf der A9: Wie "Insuedthüringen.de" berichtet, hatte zunächst offenbar ein Auto plötzlich gebremst. Warum, ist noch unklar. Vier weitere Autos mussten deshalb ebenfalls bremsen oder ausweichen und kollidierten miteinander. Ein Auto wurde dabei gegen einen Lastwagen geschleudert, der jedoch einfach weiterfuhr. Die Polizei musste die Autobahn zwischen Dittersdorf und Triptis (Saale-Orla-Kreis) in Richtung Berlin zwischenzeitlich für einen Hubschraubereinsatz komplett sperren. Zwei Personen wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Einer davon lebensgefährlich.

Lüchow: Polizei erwischt Fahrer mit 3,5 Promille

Da haben selbst die Beamten gestaunt: Im niedersächsischen Lüchow hat die Polizei einen Fahrer eines Daimlers angehalten, weil dieser in Schlangenlinien unterwegs war. Als sie den Atemalkohol des 55-Jährigen überprüften, ergab dieser einen Wert von 3,59 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde einbehalten und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

NRW: Tipper investiert 5 Euro und erhält lebenslang monatlich 7.500 Euro

Was für ein Glückspilz: Ein Tipper aus Nordrhein-Westfalen hat am Wochenende das ganz große Los gezogen. Mit einem Einsatz von gerade mal 5 Euro nahm er an der Glücksspirale teil und traf die höchste Gewinnklasse. Ab sofort darf sich der Unbekannte Rentner nennen und erhält lebenslang monatlich 7.500 Euro. Der Gesamtwert der Rente entspricht laut der Westdeutschen Lotterie GmbH 2,01 Millionen Euro, die sich der Gewinner auf Wunsch auch auf einmal auszahlen lassen kann.

Detmold: Unbekannte schneiden Pferde Mähnen ab

Im westfälischen Lippe haben sich Unbekannte am Sonntag auf eine Koppel eines Pferdehofes an der Jerxer Straße geschlichen und acht Pferden die Mähne abgeschnitten. Wie die Polizei mitteilte, wurde einigen Tieren auch der Schweif gestutzt. Da es sich bei den Pferden um Rassepferde handelt, die regelmäßig an sogenannten Körungen (Wettbewerbe zur Bestimmung des Zuchtwertes) teilnehmen, entstand den Besitzern ein erheblicher wirtschaftlicher Schaden. Die Tiere blieben unverletzt.

Leipzig: Vier Rocker der Hells Angels vor Gericht

Vor dem Leipziger Landgericht beginnt am Montag der Prozess gegen vier Mitglieder der Hells Angels wegen Mordes. Einer von ihnen soll am 25. Juni vergangenen Jahres in der als Kriminalitäts-Hotspot berüchtigten Eisenbahnstraße mehrere Schüsse auf Mitglieder des verfeindeten Rocker-Clans United Tribuns abgegeben haben. Der 31 Jahre alte Haupttäter hat dabei ein Mitglied tödlich und zwei weitere Männer lebensgefährlich verletzt.

Zwenkau: Wasserbüffel löst Polizeieinsatz aus

Dauereinsatz für die Polizei in Zwenkau bei Leipzig: Dort hat rund sieben Stunden lang ein Wasserbüffel die Polizei in Atem gehalten. Kurz vor dem drohenden Todesschuss konnte das rund 800 Kilogramm schwere Tier namens Obi am Sonntagnachmittag doch noch eingefangen werden, wie ein Sprecher des Polizeireviers Borna berichtete. Der etwa drei bis vier Jahre alte Bulle war am frühen Morgen aus seiner Koppel ausgebrochen und spazierte auf der Bundesstraße 186 entlang, die zeitweise gesperrt wurde. Wie der Wasserbüffel die mit stromführendem Draht umspannte Weide verlassen konnte, sollte geprüft werden.

Fünf Beamte, Obis Besitzerin und mehrere Helfer verfolgten Obi. "Er schlug sich seitwärts in die Büsche in Richtung Zwenkauer See und versteckte sich im Wald", sagte der Polizeisprecher. Eine Gefahr für Menschen habe nicht bestanden. An einem See trieb das Tier aber einige Angler ins Wasser, die mit dem Handy Notrufe absetzten. Kurz darauf konnten die Verfolger den Wasserbüffel ein erstes Mal in ein provisorisches Gatter treiben. Allerdings brach Obi kurz darauf wieder aus. Stundenlang verharrte das Tier anschließend im Wald, ihm drohte der Todesschuss. Bevor der Jäger anlegte, probierten die Beamten und Helfer noch ein letztes Mal, ihn in das Notgehege zu bekommen - mit Erfolg.

Fullscreen