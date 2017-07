Wieder Berlin: Mann tritt 38-Jährigen brutal Treppe hinunter

Nachrichten aus Deutschland im stern-Ticker:

Berlin: Polizei fahndet nach brutalem U-Bahn-Treter

Erneut ist es an einem U-Bahnhof der Hauptstadt zu einer brutalen Attacke gekommen: Wie im Fall des jüngst verurteilten Berliner U-Bahn-Treters stieß auch der jetzige Täter sein Opfer eine Treppe hinunter, wie von der Polizei veröffentlichte Aufnahmen vom Tatort am Alexanderplatz zeigen. Demnach ereignete sich der Vorfall bereits in der Nacht zum 11. Juni, der mutmaßliche Täter wurde jetzt zur Fahndung ausgeschrieben.

Das Opfer wurde auf der Treppe von hinten gegen den Kopf geschlagen. "Durch die Wucht des Schlages stürzte der Angegriffene die gesamten Stufen der Zugangstreppe hinunter und stieß mehrfach mit dem Kopf gegen das Eisengeländer. Hierbei erlitt er eine schwere Kopfverletzung und zahlreiche Prellungen am ganzen Körper", beschrieb die Polizei das Geschehen.





Köln: Massenschlägerei vor Bordell

Zu einer Schlägerei mit bis zu 20 Beteiligten ist es in der vergangenen Nacht im Stadtteil Longerich gekommen. Nach ersten Ermittlungen seien zwei Gruppen - angeblich aus dem Rocker-Milieu - vor dem Kölner Bordell Mondial aneinander geraten, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Als die Polizei gegen drei Uhr morgens eintraf, flüchteten die Beteiligten, dabei sei ein Mann durch ein wegfahrendes Auto leicht verletzt worden, so die Polizei. Weitere Details zur Ursache sind noch nicht bekannt.

Warendorf: Rollerfahrer wird übersehen und kommt ums Leben

Am Nachmittag kam es gestern auf der Bundesstraße 475 bei Sassenberg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Rollerfahrer und einem PKW Fahrer. Der 53-jährige Rollerfahrer wurde dabei tödlich verletzt. Ihm kam ein PKW entgegen, der links in einen Wirtschaftsweg abbog und dabei den Roller übersah. Die Bundesstraße musste für einige Stunden gesperrt werden.

Nußloch: Balkon abgebrochen - Vater und Sohn stürzen sechs Meter in die Tiefe

Ein Anwohner bemerkte gestern, dass drei Balkone abgebrochen und zwei Personen in die Tiefe gestürzt seien, er alarmierte die Polizei. Es wurde festgestellt, dass an einem 12-Parteien-Mehrfamilienhaus im 2. OG ein Balkon abgebrochen war und die Balkone im Erdgeschoss und im 1. OG mit abriss. Zur Unglückszeit hielt sich ein 33-Jähriger mit seinem zwei Jahre alten Sohn auf dem Balkon auf und wurde aus etwa sechs Metern Höhe in die Tiefe gerissen. Beide Verletzte wurden geborgen und in ein Krankenhaus eingeliefert, das Gebäude wurde vorsorglich evakuiert. Das Betreten der Balkone wurde den Bewohnern des baugleichen Nachbarhauses vorsorglich auch untersagt.