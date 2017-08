200 Betrunkene prügeln sich vor Disko

Dortmund: 200 Betrunkene schlagen sich vor Disko

Großeinsatz für die Polizei in Dortmund. Dort waren in der Nacht zu Sonntag gegen 2.30 Uhr die Beamten zu mehreren Schlägereien vor der Diskothek Rush Hour an der Klönnestraße gerufen worden. Rund 150 bis 200 Betrunkene schlugen jeweils in kleineren Gruppen aufeinander ein und pöbelten gegen die Polizisten. Die mussten Verstärkung anfordern, die Straße sperren und schließlich Pfefferspray einsetzen, um die Streithähne auseinander zu bringen. Fünf Randalierer wurden in Gewahrsam genommen und mehrere Strafanzeigen gestellt.

Chemnitz: Verletzte nach Auseinandersetzungen bei Stadtfest

In Chemnitz hat es bei einem Stadtfest auch am zweiten Tag handfeste Auseinandersetzungen gegeben. Wie der MDR berichtet, registrierte die Polizei in der Nacht bis Sonntag sechs Körperverletzungen, zwei Bedrohungen, eine Sachbeschädigung sowie ein Raub und ein Diebstahl. Mehrere Personen wurden in Gewahrsam genommen und mehrere Platzverweise ausgesprochen. Auch das Bühnenprogramm wurde eine halbe Stunde früher beendet als ursprünglich geplant. Bereits am Vortag war die Lage teilweise eskaliert, als es aus einer einer Gruppe von ungefähr 100 Menschen heraus zu Auseinandersetzungen kam. Sechs Personen wurden verletzt, sieben weitere mussten nach einer Pfefferspray-Attacke medizinisch versorgt werden. Eine Person kam in ein Krankenhaus.

