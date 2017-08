Neuruppin: Radfahrerin stürzt über gespanntes Seil

Unbekannte haben ein Seil über eine Fahrbahn in Neuruppin gespannt, über das am Sonntagfrüh um 5 Uhr eine Frau mit ihrem Fahrrad gestürzt ist. Wie die "Märkische Allgemeine" berichtet, war das Seil über die Straße Bölkeanger auf etwa 85 Zentimetern Höhe zwischen einem Baum und einem Verkehrszeichen befestigt. Die Frau wurde bei dem Sturz verletzt und begab sich danach selbständig in ärztliche Behandlung. Wie eine weitere Frau auf Facebook schrieb, soll ebenfalls ein Seil auf einem Fußgängerüberweg bei der sogenannten "Russenwiese" zwischen zwei Bäumen gespannt gewesen sein. Die Polizei ermittelt nun gegen Unbekannt.

Flensburg: Unbekannte demolieren Auto von AfD-Kreischef

In Flensburg haben Unbekannte am Sonntagabend den Privatwagen des Kreisvorsitzenden der AfD demoliert. Gegen 21 Uhr parkte das Auto auf einem Supermarkt-Parkplatz, während der Geschädigte Wahlplakate klebte. Zwei vermummte und schwarz gekleidete Täter nutzten die Gelegenheit und schlugen laut Polizei vermutlich mit Holzlatten auf das Fahrzeug ein. Mehrere Scheiben gingen zu Bruch, der Wagen wurde schwer beschädigt. Die Unbekannten flüchteten nach der Tat in Richtung Innenstadt. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0461 - 484 0.

Dortmund: 200 Betrunkene schlagen sich vor Disko

Großeinsatz für die Polizei in Dortmund. Dort waren in der Nacht zu Sonntag gegen 2.30 Uhr die Beamten zu mehreren Schlägereien vor der Diskothek Rush Hour an der Klönnestraße gerufen worden. Rund 150 bis 200 Betrunkene schlugen jeweils in kleineren Gruppen aufeinander ein und pöbelten gegen die Polizisten. Die mussten Verstärkung anfordern, die Straße sperren und schließlich Pfefferspray einsetzen, um die Streithähne auseinander zu bringen. Fünf Randalierer wurden in Gewahrsam genommen und mehrere Strafanzeigen gestellt.



Burghausen: 76-Jähriger durchbricht Garagenmauer mit Pkw



Kurioser Unfall im bayerischen Burghausen im Landkreis Altötting: Dort hatte ein 76-Jähriger laut Polizei hinterm Steuern einen Kreislaufzusammenbruch erlitten und kam mit seinem Auto von der Straße ab. Er fuhr durch eine Wiese und prallte anschließend gegen eine Gragenmauer. Dadurch flog ein Teil der Mauer ab und gegen einen darin parkenden SUV. Der 76-Jährige wurde verletzt in ein Krankenhaus gebraucht. Insgesamt beläuft sich der Schaden auf circa 40.000 Euro.

Chemnitz: Verletzte nach Auseinandersetzungen bei Stadtfest

In Chemnitz hat es bei einem Stadtfest auch am zweiten Tag handfeste Auseinandersetzungen gegeben. Wie der MDR berichtet, registrierte die Polizei in der Nacht bis Sonntag sechs Körperverletzungen, zwei Bedrohungen, eine Sachbeschädigung sowie ein Raub und ein Diebstahl. Mehrere Personen wurden in Gewahrsam genommen und mehrere Platzverweise ausgesprochen. Auch das Bühnenprogramm wurde eine halbe Stunde früher beendet als ursprünglich geplant. Bereits am Vortag war die Lage teilweise eskaliert, als es aus einer einer Gruppe von ungefähr 100 Menschen heraus zu Auseinandersetzungen kam. Sechs Personen wurden verletzt, sieben weitere mussten nach einer Pfefferspray-Attacke medizinisch versorgt werden. Eine Person kam in ein Krankenhaus.

